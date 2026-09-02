Intentan entrar en una casa de Ibiza a través de la mirilla y un cerrajero advierte: "Hay tantos vídeos en YouTube de cómo se hace..."

Los intentos de robo en viviendas recurren cada vez a métodos más sofisticados, pero también a técnicas que pueden parecer sorprendentes. Es el caso de una vivienda de Ibiza en la que unos desconocidos intentaron acceder al interior a través de la apertura de la mirilla durante la noche.

El caso lo ha dado a conocer el perfil El cerrajero de Ibiza a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que muestra la solución que ha instalado después del intento de acceso: una mirilla digital. "Nos vamos a montar una mirilla digital por intentar entrar por la apertura de mirilla esta noche pasada»", explica el profesional al inicio de la del vídeo.

Según relata, los responsables habrían intentado manipular la puerta utilizando precisamente el hueco de la mirilla. "Hay tantos vídeos por YouTube de cómo se abren puertas que al final todo el mundo quiere abrir", comenta durante la instalación.

Una cámara en lugar de una mirilla convencional

La solución instalada sustituye la mirilla tradicional por un sistema digital. El cerrajero enseña en el vídeo los dos elementos del dispositivo: una pantalla que queda instalada en el interior de la vivienda y el sistema que se coloca en la parte exterior de la puerta.

La propietaria explica que, tras lo ocurrido, había pedido a su comunidad una solución para reforzar la seguridad de la puerta. Por suerte, El cerrajero de Ibiza tenía una de las últimas unidades y pudo ayudar a que esta vecina de Ibiza se sintiese más segura. "Esta mañana le dije a mi marido de comprar una, menos mal que has venido", cuenta la mujer durante la conversación.

El profesional recuerda que este es uno de los ejemplos de las vías que pueden utilizar los delincuentes para intentar manipular una puerta y la importancia de revisar los elementos de seguridad de las viviendas, especialmente después de sufrir un intento de acceso.