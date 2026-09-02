Ibiza encadenó una ola de calor de siete días en el agosto más cálido de Baleares

Agosto fue de esos meses de abanico, persianas bajadas y conversaciones repetidas sobre lo mismo: el calor. Y los datos de la Agencia Estatal de Meteorología confirman que la sensación no era exagerada. Baleares vivió en 2026 el agosto más cálido desde 1961, con una temperatura media de 28,3 grados y una anomalía de 2,7 grados sobre lo normal. En las Pitiusas, el mes también fue calificado como extremadamente cálido: Ibiza registró una media de 28,2 grados, con una anomalía de +2,4, y Formentera alcanzó los 28,6 grados, +2,5 por encima de lo habitual.

En Ibiza, el episodio más duro llegó a mediados de mes. Aemet identificó una ola de calor de siete días, entre el 14 y el 20 de agosto, con máximas de 38,8 grados en Sant Antoni y 38,3 en Sant Joan. La temperatura más alta del mes en la isla fue incluso superior: 39,2 grados en Labritja el día 13. En Formentera, el valor máximo fue de 35,3 grados el día 20.

La noche tampoco dio demasiada tregua. En Ibiza, la mínima más alta fue de 26,8 grados en Vila el día 27, mientras que en Formentera se llegó a una mínima de 27,4 grados el día 9. Además, el día 20 se batieron récords de mínimas altas en el aeropuerto de Ibiza, con 29,3 grados, y en Sant Joan, con 29 grados.

Treinta y un días cálidos en Formentera

El calor fue persistente. Según Aemet, en Baleares aumentó el número de días cálidos —con máximas iguales o superiores a 30 grados— y de días muy cálidos, por encima de los 36. En las Pitiusas, destacan especialmente los datos de Formentera, donde se registraron 31 días cálidos, es decir, todos los días del mes, cuando lo normal son 28. En Ibiza, Sant Joan y Sant Antoni alcanzaron 12 días muy cálidos, frente a los valores normales de 2 y 4, respectivamente.

Las noches tropicales, aquellas en las que la temperatura no baja de los 20 grados, también se dejaron sentir con fuerza. Aemet destaca que en Formentera las 31 noches de agosto fueron tropicales, cuando lo habitual son 28. La mínima más baja de todo el mes en la isla fue de 20,3 grados, registrada el día 30. En Ibiza, el valor más bajo fue de 16,2 grados en Sant Joan de Labritja, también el día 30.

Los datos por estaciones confirman el carácter extremo del mes en casi toda la geografía pitiusa: Sant Joan de Labritja tuvo una anomalía de +2,8 grados, Sant Antoni de Portmany de +2,6, Vila de +2,2 y Formentera de +2,5. El aeropuerto de Ibiza fue algo menos extremo, aunque aun así se situó 1,9 grados por encima de lo normal y fue calificado como muy cálido.

Poca lluvia en Ibiza y algo más de alivio en Formentera

El mes también fue seco en el conjunto de Baleares. En promedio, el archipiélago recogió 9,6 litros por metro cuadrado, un 55% menos de lo normal. En Ibiza, la falta de lluvia fue todavía más marcada: se registraron 7,1 litros por metro cuadrado, frente a los 23,7 habituales, un 70% menos. El punto más lluvioso de la isla fue Sant Antoni, con 11,1 litros por metro cuadrado.

Formentera tuvo un comportamiento algo menos seco. Allí se recogieron 10 litros por metro cuadrado, un 25% menos que la media habitual, situada en 13,4. Aemet no registró días de tormenta en Formentera, cuando lo normal son tres, aunque sí hubo tres días de lluvia acompañada de barro.

Pese al agosto seco, el balance de los últimos doce meses en las Pitiusas presenta una lectura distinta. La precipitación interanual de Ibiza-Formentera se situó en el 120% de lo normal, por encima de Mallorca, Menorca y del conjunto balear.

'Rissagues' y viento fuerte

Agosto fue, en general, normal en cuanto a viento en Baleares, aunque el aeropuerto de Ibiza registró dos días de viento fuerte, uno más de lo habitual. El dato más llamativo en la isla fue la racha de 91 kilómetros por hora del oeste registrada el día 21 en el aeropuerto de Ibiza, un récord diario en una serie con datos desde 1965. También se observaron fenómenos de rissagas generalizadas en las costas de Baleares los días 24, 26, 27 y 28.

El resumen que deja Aemet para agosto en las Pitiusas es claro: calor extremo, noches difíciles, una ola de calor en Ibiza, todos los días cálidos en Formentera y poca lluvia, especialmente en Ibiza. Un mes que, en la memoria de muchos residentes, ya había quedado marcado como asfixiante, y que ahora también queda retratado en los datos.