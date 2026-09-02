Ibiza se lanza a la calle «por Ceuta»

Ibiza salió este miércoles por la tarde a la calle para mostrar su solidaridad con el pueblo de Ceuta tras la llegada de miles de migrantes a finales de julio, muchos de los cuales se han quedado en la ciudad autónoma, con el problema que esto supone para sus residentes. Los cinco ayuntamientos de la isla se sumaron a la convocatoria lanzada a través de redes sociales, coincidiendo con el Día de Ceuta y con la manifestación convocada allí por sus vecinos. Según indica la Guardia Civil, las diferentes concentraciones de las Pitiüses congregaron a un total de 735 asistentes aproximadamente.

La más numerosa fue, como era de esperar, la de Vila. Las más de 500 personas que acudieron a la cita en la plaza del edificio del Cetis apenas podían respirar por el calor y el bochorno que, a pesar del anochecer, caía a plomo. Entre los asistentes, políticos del PP y de Vox y antiguos cargos públicos populares. Muchas banderas de España (lo bien que ha venido el Mundial para tenerlas a mano) y de Ceuta. Algunas llevaban las banderas cual capa y otros, sin trapo, habían optado por ponerse la camiseta de la selección.

Durante algo más de media hora, los asistentes estuvieron gritando consignas: «¡Viva España!», «¡Viva Ceuta!» y también «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!». «Si que lo gritan con ganas», comentaban algunos de los presentes que se mostraban algo menos entusiastas con este último cántico. Además de las banderas, muchos de ellos llevaban carteles que levantaban al cielo y en los que se podía leer «No a la invasión. Defiende Ceuta. Defiende España», «No es izquierdas, no es derechas, es nuestro país. ¡Todos con Ceuta!» o «Ceuta, estamos contigo. España no puede mirar hacia otro lado. ¡Basta de abandono!». Algunos, más románticos, llevaban banderas de España con un corazón.

"Stop fascismo"

La concentración vivió un momento de tensión cuando se presentaron una veintena de personas de colectivos antifascistas. Querían mostrar su apoyo a Ceuta, pero también dejar clara su postura. Quienes se manifestaban en ese momento, al verles, comenzaron a gritarles y la policía les pidió que se mantuvieran a un lado, separados de la protesta principal. Entre los carteles que enarbolaban, todos ellos hechos a mano, se podían leer mensajes muy claros: «Foc a la llei d’estrangeria», «Stop fascismo», «El Mediterráneo es el cementerio más grande de migrantes de Europa», «No dejemos que el miedo nos quite la empatía», «El peligro no son los menores no acompañados, sino los adultos fascistas que siembran miedo, odio y racismo»...

Los centenares de asistentes a la concentración de Vila escucharon el discurso que pronunció el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero. O al menos lo intentaron, porque apenas se escuchaba. Eso sí, como todo alegato, aplaudieron con ganas al final, mientras hacían volar las banderas, especialmente aquellos que llevaban la blanquinegra de la ciudad autónoma.

Concentraciones 'foravila'

Esta estampa se repitió en los otros cuatro ayuntamientos de la isla. En Sant Josep, alrededor de un centenar de personas se personaron a la puerta del Consistorio al atardecer. También con banderas. Y también hubo discurso del alcalde, Vicent Roig. Este era uno de los que había animado a sus vecinos a acudir a la cita. «Ceuta no está sola. Lo que afecta a los ceutíes nos concierne a todos. Demostremos que permanecemos unidos», señalaba en su perfil de X horas antes de la concentración, presidida por la bandera de España del propio Ayuntamiento, sacada del salón de plenos, y una de Ceuta que sujetaban dos de los vecinos.

Galería: Concentración en apoyo a Ceuta en el Ayuntamiento de Sant Josep / Marina Yeste

En Santa Eulària una cantidad similar de personas se congregaron en la plaza de España, donde todo el equipo de gobierno, en fila, les recibió. Como en los demás municipios, Carmen Ferrer, la alcaldesa, dirigió unas palabras a los presentes.

Mira las imágenes de la concentración en apoyo a Ceuta en Santa Eulària /

Una larguísima bandera de España, al estilo pancarta, sostenían los asistentes a la concentración de Sant Antoni. «Ibiza con Ceuta», se leía en una de las banderas que enarbolaba uno de los participantes en la cita de Portmany, donde el alcalde también leyó un discurso.