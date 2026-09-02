Formentera triplica el precio medio de la vivienda usada en España

El precio de la vivienda usada se sigue instalado en niveles muy elevados en Ibiza y Formentera. Según el último informe de precios de venta publicado por Idealista, correspondiente al mes de agosto, todos los municipios de Ibiza analizados superan con claridad la media de Baleares, que se sitúa en 5.595 euros por metro cuadrado.

Formentera encabeza los precios en las Pitiusas, con 9.443 euros por metro cuadrado, de manera que triplica la media nacional, que asciende a 2.924 euros. La isla registra una bajada del 2,7% respecto a julio y del 4,6% frente a mayo. En tasa interanual, sin embargo, el precio sube un 1% respecto a agosto de 2025.

En Ibiza, el municipio con el precio más alto es Sant Joan, con 8.333 euros por metro cuadrado. No obstante, es el único de la isla que registra una fuerte caída interanual, del 15,3%. Respecto a julio, el precio sube un 0,4%, aunque baja un 1,7% en comparación con mayo.

Muy cerca se sitúa Sant Josep, con 8.260 euros por metro cuadrado. En este caso, el precio aumenta un 0,5% respecto a julio, un 0,9% frente a mayo y un 2,6% en comparación con agosto del año pasado.

Santa Eulària alcanza los 8.219 euros por metro cuadrado, con una subida mensual del 2,2%, la más intensa entre los municipios ibicencos analizados. En tasa trimestral crece un 0,8% y en tasa interanual, un 1,6%.

El mayor incremento interanual

Vila se sitúa en 7.537 euros por metro cuadrado. Aunque el precio baja un 0,9% respecto a julio, la capital ibicenca presenta el mayor incremento interanual de la isla, con una subida del 10,3% respecto a agosto de 2025. Frente a mayo, el aumento es del 2,5%.

Sant Antoni es el municipio ibicenco con el precio más bajo entre los analizados, aunque también se mantiene muy por encima de la media balear y española. El precio alcanza los 7.004 euros por metro cuadrado, con una subida mensual del 1,8%, un incremento trimestral del 4,8% y un avance interanual del 1,2%.

En el conjunto de Baleares, la vivienda usada se encareció un 5,1% interanual en agosto, hasta los 5.595 euros por metro cuadrado. Respecto a julio, el precio subió un 0,4%, y frente a mayo, un 0,8%. En España, el precio de la vivienda usada aumentó un 12,5% interanual en agosto y se situó en 2.924 euros por metro cuadrado. Aun así, el informe de Idealista destaca que el precio descendió respecto al mes anterior, rompiendo una racha de 43 meses consecutivos de subidas.