El universo onírico de los "caballos nadadores" de Ricardo Lamin en Formentera

Formentera acogerá a partir del próximo 7 de septiembre la exposición fotográfica submarina 'Soñando Nadando Caballos Formentera', del artista brasileño Ricardo Lamin, una muestra que propone una mirada onírica y poco habitual sobre caballos nadando en el mar.

La exposición, cuyo título oficial es 'Dreaming Swimming Horses Formentera', reúne una serie de imágenes captadas íntegramente bajo el agua mediante técnicas de buceo. Lamin situó la cámara justo debajo de los animales para fotografiarlos desde el fondo del mar, una perspectiva que permite observar el movimiento de los cascos, las crines flotando y la luz filtrada por el agua.

El resultado es una colección de fotografías de gran impacto visual, en la que la fuerza de los caballos se mezcla con la atmósfera submarina de Formentera. La muestra busca establecer un vínculo entre la naturaleza de la isla, el mar y estos animales, a partir de una propuesta artística marcada por la dificultad técnica de trabajar bajo el agua.

La exposición se inaugurará el lunes 7 de septiembre, a las 20 horas, en la Sala de Exposiciones del Ajuntament Vell, en Sant Francesc Xavier. 'Soñando Nadando Caballos Formentera' podrá visitarse del 8 al 19 de septiembre de 2026. La entrada será gratuita y el horario de apertura será de 11 a 14 horas y de 19 a 21 horas.

Con 15 años tuvo su primera cámara

Ricardo Diniz Lamin, fotógrafo y director de fotografía brasileño, nació en Resende, en el interior de Río de Janeiro, donde pasó su infancia entre los campos verdes y las montañas de Pedra Selada. Ese paisaje marcó desde muy temprano su sensibilidad hacia los detalles, el silencio y la luz de la naturaleza. A los 15 años recibió de su tía Ivanil una cámara fotográfica que, según recuerda, cambió su vida. Desde entonces, no ha dejado de fotografiar.

Graduado en Turismo en Brasil, se trasladó a Europa en 1999 para profundizar en su formación técnica y artística. Se instaló primero en Barcelona, donde estudió Fotografía Documental en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña, y más tarde se mudó a Ibiza, donde fundó su primer estudio fotográfico y su primera galería de arte. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con profesionales del cine y la fotografía como Alain Deymier, en proyectos realizados en China, Moscú y Madrid, y Gérard Beilin, con quien trabajó en India y Nepal.

Actualmente reside en Formentera, donde dirige el estudio Photographer+Film Ricardo Lamin y desarrolla proyectos de autor y producciones cinematográficas en distintos países. Su obra se caracteriza por una mirada sensible, profunda y espiritual. “Una fotografía es una máquina de detener el tiempo o un ritmo; mi altar silencioso, donde la luz se transforma en verdad y cada imagen es una oración en un instante eterno”, afirma el artista en su página web.