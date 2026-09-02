La Feria GastroIbz. se "come" las islas con Celeste de la Banda y cinco referentes de la cocina de Ibiza y Formentera

La creadora de contenido e influencer gastronómica Celeste de la Banda conducirá "Cómete las islas", uno de los actos principales de la jornada inaugural de la IV Feria GastroIbz. Gastro Ibiza y Formentera, que se celebrará los días 18 y 19 de septiembre en el Recinto Ferial de Ibiza junto a la 19ª Feria de la Cerveza de Ibiza. Ambos encuentros congregan cada año, según la organización, a cerca de 10.000 asistentes.

"Cómete las islas" reunirá a Catalina Riera y Nuria Riera, propietarias, chef emérita y chef ejecutiva de Ca n'Alfredo y referentes de la cocina ibicenca; David Reartes, chef de Dúo y de Retro, cuya propuesta mantiene una mirada mediterránea estrechamente ligada al paisaje de Formentera y de Ibiza; Óscar Molina, responsable de La Gaia, restaurante distinguido con una Estrella Michelin y reconocido por su cocina fusión; Daniel Figueroa, chef y propietario de Ficus, donde confluyen las raíces mediterráneas y latinas; y Luciano D’Ambrosio, chef y propietario de Trattoria del Mar y Bistró del Mar, que aportará su interpretación de la tradición italiana desde Ibiza.

Nuria Riera y su madre Catalina Riera, chef emérita y chef ejecutiva de Ca n´Alfredo, durante el showcooking de 2025. / Feria GastroIbz.

Cada una de las cinco creaciones que presentarán los chefs estará elaborada a partir de producto local y contará con un doble maridaje con aceites de la IGP Aceite de Ibiza y vinos de la IGP Vino de Ibiza, escogidos, según explica la organización, para acompañar los platos y realzar sus matices.

La selección de vinos incluirá referencias de Bodegas Can Rich e Ibizkus, mientras que los aceites locales procederán de Can Miquel Guasch y Joan Benet, de Ibiza, y Ca na Platera, de Formentera. El comunicado señala que esta selección permitirá mostrar "la diversidad, la personalidad y la calidad" del olivar de la isla y plantea cocina, aceite y vino como "tres lecturas complementarias de un mismo territorio".

La IV Feria GastroIbz. contará además con diversos restaurantes, productores y proyectos gastronómicos que ofrecerán sus especialidades al público en formato stand. Carn & Coop y Agroeivissa compartirán el gran espacio dedicado al producto de Cooperativa, ofrecido por el Consell de Ibiza y el distintivo de producto local Això Sí, és d'Eivissa!, con sus hamburguesas de porc negre y chips de patata roja de Ibiza, respectivamente. Sherium Group estará al frente del stand de bebidas y vinos de la tierra.

La relación de participantes se completa con Sal y Fred Salchichas, Camalic, Can Mario, Jamones Los Andaluces, Sa Trugeta, 97 12ª, Ficus, La Gula y La Santería. La organización sostiene que esta selección permitirá reunir en un mismo espacio distintas maneras de entender la gastronomía de las islas y convertir el recinto en "un gran escaparate" abierto tanto a residentes como a visitantes.

Showcooking, diálogo y producto local

El viernes 18 de septiembre, a las 20 horas, después de la inauguración oficial a cargo de la Colla de sa Bodega y del actor David Pomar, el escenario de la Feria GastroIbz. acogerá durante aproximadamente una hora una propuesta que combinará conversación, cocina y maridaje en un único formato.

La actividad se plantea de forma diferente al showcooking convencional basado en elaborar una receta completa desde cero. Cada chef presentará uno de sus platos estrella, explicará su inspiración y su vínculo con el producto local de Ibiza y Formentera y podrá terminarlo o emplatarlo ante el público.

Celeste de la Banda, criada en Formentera, será la encargada de conducir esta mesa redonda gastronómica. La organización destaca su conocimiento de las islas y su capacidad para trasladar la gastronomía a una audiencia nacional y considera que su participación permitirá articular una conversación "cercana, ágil y divulgativa" en torno a los ingredientes, los productores, las técnicas y las historias que hay detrás de cada creación. De la Banda compartirá además contenidos de la feria a través de sus redes sociales para ampliar, según los promotores, la proyección del encuentro más allá del Recinto Ferial.

La IV Feria GastroIbz. Gastro Ibiza y Formentera volverá a celebrarse conjuntamente con la 19ª Feria de la Cerveza de Ibiza, que reunirá más de 200 referencias nacionales e internacionales de esta bebida. Según la organización, las dos citas congregan cada año a cerca de 10.000 asistentes y han convertido el Recinto Ferial de Ibiza en "uno de los grandes puntos de encuentro del inicio del otoño en la isla".

Durante las dos jornadas, la música correrá a cargo de los djs Miguel Vera, Sr. Cardona, Toni Torres y Petit y Vázquez, de La Movida Ibiza. La feria incorporará también un puesto de venta exclusivo con productos oficiales.

La IV Feria GastroIbz., impulsada por Eventos Musicales Ibiza e Imam Comunicación, cuenta con el patrocinio principal del Consell de Ibiza y del Ayuntamiento de Ibiza. La cita está patrocinada también por Ibiza Travel y Això Sí és d'Eivissa!.