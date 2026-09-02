Lucha de estrellas y egos contra el cáncer infantil en Ibiza

La quinta edición del evento solidario del año, Estrellas contra el Cáncer, se celebrará el próximo 3 de octubre a las 20.30 en Nassau Beach Club, en Platja d’en Bossa. La presentación oficial del evento tuvo lugar durante la mañana de este martes en el restaurante del beach club, a la que acudieron el director insular de Turismo del Consell de Ibiza, Juan Miguel Costa; la presidenta de Ibiza Luxury Destination, Nuria Moreno; el director general del Grupo Nassau, Cristóbal Toledo; y el reconocido chef poseedor de una estrella Michelin, Óscar Molina, actual jefe de cocina del restaurante La Gaia.

Durante la rueda de prensa, Moreno hizo un repaso de la programación del evento, que este año contará con 21 chefs con estrellas Michelin que se dejarán la piel para agasajar a los más de cien invitados que acudirán a esta quinta edición. El evento está previsto que arranque a las 20.30 horas con la recepción de los invitados y media hora después se ha programado el inicio del reparto de los aperitivos en la zona de playa y en el interior del beach club.

Cristóbal Toledo, Nuria Moreno, Juan Miguel Costa y el chef Óscar Molina. / J.A. Riera / J.A. Riera

«Es un evento complicado. Con 21 chefs de este nivel, sobra ego», ironizó Molina acerca de la organización del evento. «No sabemos quién manda, pero la verdad es que todos ellos son megasolidarios, dejan sus puestos de trabajo para ayudar a una causa tan bonita».

Cristóbal Toledo, director del Grupo Nassau, hizo hincapié en esta rivalidad entre genios: «Sabemos lo difícil que puede ser un evento así con tantos chefs y todos esos egos hermosos trabajando juntos, pero al acabar el evento [del año pasado] parecía que llevábamos todos trabajando 20 años juntos».

La cuantía a recaudar

Nuria Moreno dio detalles de la cuantía que esperan recaudar: «Cien tiques a 180 euros, 18.000 euros», en referencia a las entradas que ya se han vendido. «Además, Iberia sortea viajes y el año pasado sacamos 2.000 euros más». Mencionó dos donaciones anónimas que ayudaron a inflar la recaudación final. «Animo a todo el mundo que quiera donar a hacerlo», subrayó Moreno.

Una de las novedades de esta quinta edición es la actuación del grupo musical Los del Varadero, un dúo ibicenco formado en torno a la rumba y al pop flamenco que ofrecerá un espectáculo musical después de la cena previo pago de una entrada de 25 euros, con una bebida incluida. De esta manera, la organización espera llegar a un récord de recaudación en esta edición.

La presentación tuvo lugar en el Nassau Beach Club de Platja d'en Bossa, donde se celebrará el evento. / J.A. Riera / J.A. Riera

La mañana del evento, alrededor de las 11.30 horas, los chefs harán una visita al Mercat Nou de Vila para recoger los productos frescos, como ya hicieron en ocasiones anteriores, para dar relevancia al producto local en sus elaboraciones.

Se espera que esta sea la edición con más asistencia y recaudación de Estrellas por el Cáncer, que se ha convertido en uno de los eventos solidarios más importantes del calendario ibicenco, una iniciativa público-privada que ayuda también a visibilizar la gastronomía de la isla.

Los fondos serán destinados íntegramente a Aspanob, la asociación balear que se esfuerza en mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes que padecen cáncer y la de sus familias.

Representantes institucionales y empresarios del sector posan con el cartel del evento. / J.A. Riera / J.A. Riera

El menú

Por otra parte, el chef Óscar Molina detalló la lista de aperitivos que se servirán durante la primera fase del evento: jamón al corte; raciones de paella de la mano de Luis Valls; pez limón con escabeche de pimiento frito y trucha de Israel Ramos; un ‘homenaje al cocido’ de Lydia del Olmo; puerro y cecina de León de Juanjo Losada; gazpacho de gamba blanca de Calpe de Rafa Soler; croquetas de jamón y lonchas de jamón Joselito Vintage de Sergio Manzano; trucha ahumada, huevas de trucha de Álvaro Garrido; brioche de patata y pastrami de Jordi Grau y mosaico de lubina. Los aperitivos se maridarán con vermú y Bloody Mary con gilda.

Molina también hizo público el listado de los platos principales que se servirán durante este evento solidario: tomate fermentado con cangrejo real de Víctor Suárez; escabeche de perdiz, pez espada de anzuelo escabechado en frío de Raúl Resino; y boliches del Pilar y fondo de liebre y foie de Teruel de Cristian Palacio. El apartado de postres correrá a cargo de Víctor Martín, afamado chef del restaurante Trigo de Valladolid. Finalmente, también se servirán pastas de té después del postre.