Sant Antoni abre las preinscripciones para sus escuelas deportivas municipales

El Ayuntamiento de Sant Antoni abre este lunes el periodo de preinscripciones para las escuelas deportivas municipales de la temporada 2026-2027, que tendrán una duración de ocho meses, del 1 de octubre al 31 de mayo.

La concejalía de Deportes pone en marcha estas escuelas con 12 propuestas deportivas y programas de actividad física dirigidos a diferentes grupos de edad.

Para los menores de 12 años se ofrecen actividades de artes marciales mixtas, bádminton, escalada, ajedrez, fútbol sala femenino, balonmano, pádel, taekwondo y tiro con arco. Además, se mantienen diferentes propuestas dirigidas a adultos, como fitness y salud para mayores de 16 años y el programa 'Mayores en forma'. Asimismo, continúa la actividad de pádel para adultos a partir de 55 años.

Preinscripciones en línea

El periodo de preinscripciones permanecerá abierto del 7 al 20 de septiembre. Las solicitudes se pueden realizar a través del formulario habilitado en este enlace. El precio de la matrícula es de 80 euros en un único pago o de 100 euros si se abona de forma fraccionada en dos pagos de 50 euros.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha informado de que los más pequeños también tienen la opción de participar en las escuelas de iniciación que ofrecen los clubes deportivos del municipio de Sant Antoni en diferentes modalidades.