Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Paseo marítimo es ViverVertidoVivienda turísticaColegio Can Misses
instagramlinkedin

Escuelas deportivas

Sant Antoni abre las preinscripciones para sus escuelas deportivas municipales

El Ayuntamiento ofrece 12 actividades para niños y adultos durante la temporada 2026-2027, con un precio de matrícula de 80 euros

Un grupo de niños disputa un partido de balonmano.

Un grupo de niños disputa un partido de balonmano. / Redacción Ibiza

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Digital

Sant Antoni

El Ayuntamiento de Sant Antoni abre este lunes el periodo de preinscripciones para las escuelas deportivas municipales de la temporada 2026-2027, que tendrán una duración de ocho meses, del 1 de octubre al 31 de mayo.

La concejalía de Deportes pone en marcha estas escuelas con 12 propuestas deportivas y programas de actividad física dirigidos a diferentes grupos de edad.

Para los menores de 12 años se ofrecen actividades de artes marciales mixtas, bádminton, escalada, ajedrez, fútbol sala femenino, balonmano, pádel, taekwondo y tiro con arco. Además, se mantienen diferentes propuestas dirigidas a adultos, como fitness y salud para mayores de 16 años y el programa 'Mayores en forma'. Asimismo, continúa la actividad de pádel para adultos a partir de 55 años.

Preinscripciones en línea

El periodo de preinscripciones permanecerá abierto del 7 al 20 de septiembre. Las solicitudes se pueden realizar a través del formulario habilitado en este enlace. El precio de la matrícula es de 80 euros en un único pago o de 100 euros si se abona de forma fraccionada en dos pagos de 50 euros.

Noticias relacionadas y más

Por otra parte, el Ayuntamiento ha informado de que los más pequeños también tienen la opción de participar en las escuelas de iniciación que ofrecen los clubes deportivos del municipio de Sant Antoni en diferentes modalidades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llama la atención: Que Formentera vuelva a quedarse sin inspector de turismo, y que el único que hay se coja vacaciones en pleno verano, que es cuando más se le necesita
  2. Roban joyas valoradas en hasta 18.000 euros en una joyería de Ibiza
  3. Así ha sido la emotiva despedida de Antonio Buendía, cabo mayor de la Guardia Civil de Ibiza
  4. “No nos sirve de nada tener vuelos a Nueva York si en invierno solo tenemos cuatro directos a la Península”, Mar Ocaña, sobre los vuelos directos con Ibiza
  5. Cambio brusco de tiempo en Ibiza: llegan lluvias y tormentas
  6. Llama la atención: Que el asistente a una fiesta ilegal celebrada en un complejo ilegal (Casa Lola, sinónimo de ilegalidad) denuncie a tres policías locales de Sant Josep por intervenir y detener el evento
  7. Cazado a 182 km/h en una carretera de Ibiza limitada a 80: era un vehículo de servicio público
  8. Un coche queda destrozado tras chocar contra un camión de basura en la carretera de Sant Josep

Sant Antoni abre las preinscripciones para sus escuelas deportivas municipales

Sant Antoni abre las preinscripciones para sus escuelas deportivas municipales

Carreteras de Ibiza: Santa Eulària mantendrá el cierre del centro de Jesús hasta final de mes

Carreteras de Ibiza: Santa Eulària mantendrá el cierre del centro de Jesús hasta final de mes

Carreteras de Ibiza: Luz verde a las obras para acabar con la inseguridad en la travesía de Can Marçà

Mariano Juan sobre la futura Ley de Costas: “No es lo mismo ordenar Cala d’Hort que Cala Llonga”

Mariano Juan sobre la futura Ley de Costas: “No es lo mismo ordenar Cala d’Hort que Cala Llonga”

Cinco historias del océano llegan a Ibiza de la mano del International Ocean Film Tour

Cinco historias del océano llegan a Ibiza de la mano del International Ocean Film Tour

Preocupación por varios gatos en mal estado dentro de un recinto cerrado en es Cubells: piden una inspección urgente

El surrealismo trascendental de Danchú llega a Ibiza con la exposición ‘Transmutació’

El surrealismo trascendental de Danchú llega a Ibiza con la exposición ‘Transmutació’

Ibiza encadenó una ola de calor de siete días en el agosto más cálido de Baleares

Ibiza encadenó una ola de calor de siete días en el agosto más cálido de Baleares
Tracking Pixel Contents