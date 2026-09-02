Los efectos de la regularización de migrantes en Ibiza: crece un 80% la contratación de extranjeros de fuera de la UE

Hace solo un año, la contratación de extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea bajaba en Ibiza un 6,8%, mientras que en Formentera descendía un 25,6% y en Mallorca, un 14,3%. Las estadísticas del Servei d’Ocupación de les Illes Balers (SOIB) del pasado mes de agosto han dado un inesperado vuelco en este apartado al registrar un incremento de nada menos que el 80, 2% de contrataciones de extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea, la mayor parte sudamericanos y africanos: estos trabajadores foráneos rubricaron 880 de los nuevos 1.010 contratos contabilizados en términos interanuales, es decir, respecto a agosto de 2025. En un solo año las contrataciones han crecido un 27,3%, lo nunca visto.

Y en Formentera, lo mismo: el incremento de contratos de extranjeros que no forman parte de la UE es del 86,6%. No es un caso aislado: el aumento en Mallorca es también inusual, del 85,7%, y en Menorca, del 57,3%. En Mallorca, han firmado 3.751 de los nuevos 3.843 contratos registrados desde entonces. En Menorca, 225 de los nuevos 253.

La huella del proceso de regularización

¿Qué ha sucedido desde agosto de 2025 para que se disparen únicamente las contrataciones de extranjeros que no forman parte de la UE? Pues la regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que ya residen en España iniciada en abril por el Gobierno. Estos incrementos, muy llamativos, son visibles en las estadísticas del SOIB desde junio y demuestran que la regularización ha servido para que empiece a aflorar buena parte de la economía sumergida y para que muchos migrantes que trabajaban en negro porque carecían de documentación tengan un contrato y empiecen a cotizar a la Seguridad Social.

En total, se han firmado 4.713 contratos en Ibiza durante el mes de agosto, un 27,3% más que hace 12 meses, cuando las contrataciones cayeron un 8,4% (-340 contratos). En Formentera se han registrado 321 contrataciones, un 11,1% más que un año atrás: se han gestionado 32 contratos más, pero gracias a que se dieron de alta 58 nuevos de extranjeros no comunitarios. El balance podría haber sido negativo si sólo se tuviera en cuenta a los españoles (-17 contratos) y a los extranjeros de la UE (-9).

El incremento se produjo tanto entre los contratos indefinidos como, sobre todo, entre los temporales, según los datos del Ibestat. En agosto se formalizaron 3.943 contratos indefinidos, frente a los 3.319 del mismo mes del año pasado, lo que supone un aumento del 18,8%. Este tipo de contratación representó así cerca del 78% de todos los contratos registrados en las dos islas.

Más fijos discontinuos

Dentro de los indefinidos, la modalidad más habitual siguió siendo la de fijo discontinuo, con 2.849 contratos, un 12,7% más que los 2.529 de agosto de 2025. También aumentaron con intensidad los indefinidos a tiempo completo, que pasaron de 655 a 896, un 36,8% más, y los indefinidos a tiempo parcial, que crecieron de 135 a 198, un 46,7%.

El mayor repunte, sin embargo, se dio entre los contratos temporales. En agosto se registraron 1.082, frente a los 659 de un año antes, lo que representa un incremento del 64,2%. Su peso sobre el conjunto de la contratación se situó en torno al 21,5%. Es probable que buena parte de estas contrataciones sea de personas que no son de la UE y que han aflorado en el proceso de regularización.

El mayor repunte, se dio entre los contratos temporales, de los que se registraron 1.082, frente a los 659 de un año antes,

Los datos por duración muestran además un aumento significativo de los contratos más breves. Un total de 510 contratos formalizados durante agosto tuvieron una duración inferior a un mes, frente a los 293 registrados en agosto de 2025. El crecimiento interanual en este grupo fue del 74,1%, por encima incluso del incremento general de la contratación.

Un 0,4% menos de parados

Respecto al paro, sólo hay 2.252 personas en esa situación laboral en Ibiza, un 0,4% menos que hace un año, únicamente nueve personas menos, lo cual es lógico en una situación de teórico pleno empleo como la actual: nunca hubo tan pocos desempleados en esta isla en las últimas dos décadas. En Formentera ha crecido un 14,5% el número de desempleados, aunque sólo son 79 en total: con cifras tan bajas, cualquier pequeña desviación (en este caso 10 nuevas personas apuntadas al paro) tiene como consecuencia un porcentaje escandaloso, por lo que no resulta significativo. En Mallorca, lo mismo: ha bajado el paro un 0,8%.

Las estadísticas del Ibestat indican, además, que hay un total de 676 personas que llevan más de un año en paro en las Pitiusas, la menor cantidad registrada de desempleados de larga duración desde el año 2007, es decir, desde hace casi dos décadas. Es una cifra muy cercana a la del número de personas con más de 55 años de edad que están en paro: 721, que son 19 más que hace un año.

Para el sindicato CCOO, se está llegando “al límite”. “Esta temporada -apunta en una nota de prensa-, a pesar de los discursos desfavorables de la patronal, está dando un gran margen de beneficios que no se ve reflejado en la mejora de las condiciones sociolaborales de las personas trabajadoras de las islas ni en una apuesta clara hacia un modelo económico más sostenible”. A juicio del sindicato, la saturación turística “no solo maltrata a los ciudadanos, sino que también provoca más precariedad laboral, más estacionalidad, más intensidad en las cargas de trabajo y peores condiciones de vida. Esto queda reflejado con las manifestaciones ciudadanas y pacíficas que se han producido durante todo el verano”, advierte.