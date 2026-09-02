David Parcerisas Vázquez donante del Arxiu Històric de Ibiza y Formentera: "Si no estuvieran en los museos no quedaría nada: la gente tira una casa payesa para hacer un 'beach club'"

"La Ibiza de hoy no me interesa nada", asegura David Parcerisas Vázquez, uno de los donantes de una de las 16 obras presentadas este martes en el Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera. Los donantes son Cati Verdera, Joan Ribas, Fanny Boned de Gràcia y David y Francesc Parcerisas, estando Boned y Parcerisas presentes durante la jornada.

Algunas de las obras más destacas, según el Ayuntamiento, incluyen el óleo 'Dones' de Ignacio Agudo Clarà, nacido en Zaragoza y fallecido en Ibiza y donado por Verdera; 'Bodegó' de Ramon Medina Tur, nacido en Ibiza y exiliado y fallecido en la Havana, cuadro donado por Boned; 'Panoràmica d'Eivissa i pla' de Vicent Calbet, pintor nacido en Ibiza y que falleció en Fukuoka, donada por David y Francesc Parcerisas; un dibujo, varias postales y serigrafías donadas por el artista Joan Ribas; y una obra de Bartomeu Mayans Torres Kennedy donada por Verdera.

"Ibiza es donde pertenece la obra"

Parcerisas explica que tanto él como su hermano Francesc conocieron Ibiza hace muchos años, "antes de que nacierais ninguno de los que estáis aquí" [en referencia a los periodistas y las autoridades presentes]: "La primera vez que vinimos a la isla fue el 1964. Conocimos la Ibiza verdadera que, en parte, está reflejada en algunos de estos cuadros. No la Ibiza de hoy, que no me interesa nada: soy así de claro", lamenta Parcerisas.

La presentación de las obras pictóricas donadas por particulares de este martes en el Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera / Vicent Marí

El cuadro que donó es un Vicent Calbet: "Francesc y yo decidimos que había muchas obras que no nos llevaríamos a Barcelona y que dejaríamos en Ibiza, que es donde pertenecen. Ibiza tiene un fondo cultural extraordinario más allá de las figuritas púnicas o de las Tanit", asegura. Cree que, hoy en día, "si no estuvieran en los museos, no quedaría nada: la gente tira abajo una casa payesa para hacer un beach club". Según él, este tipo de "desastres solo se pueden salvar gracias a que hay gente que tiene piezas y las deja en un sitio donde saben que las cuidarán". "Eso es lo más importante, que quede alguna cosa que se cuidará en un sitio donde esté todo agrupado y aglutinado", añade.

"La isla nos ha dado mucho"

"A mi hermano Francesc y a mí, Ibiza nos ha dado mucho más de lo que le hemos aportado a la isla y, por tanto, se merece que le devolvamos lo que podemos en la medida en la que podemos: esa es la idea tras la donación de este cuadro de Vicent Calbet. Hay otras cosas que deben estar por algún lado y esperamos que se puedan donar también como documentos históricos", afirma Parcerisas.

Fanny Tur también recuerda a los donantes que no han podido asistir a la presentación de este martes "por motivos laborales": "Cati Verdera nos ha donado este Ignacio Agudo Clarà, que es un pintor que vivió y murió en la isla, y uno de Kennedy. Después está Joan Ribas, que nos ha donado un dibujo original suyo, además de copias numeradas y postales originales con sus emblemáticas mujeres payesas", finaliza la directora del Arxiu sobre todo el tesoro que ha quedado bajo custodia pública.