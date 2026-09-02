El surrealismo trascendental de Danchú llega a Ibiza con la exposición ‘Transmutació’

El Auditorio de Caló de s’Oli de Cala de Bou acogerá el 4 de septiembre, a las 19 horas, la inauguración de ‘Transmutació’, una exposición del artista Danchú organizada por la Associació d’Art i Cultura Tetra y comisariada por Lucía Barbiero, con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Josep. La muestra podrá visitarse hasta el 20 de septiembre con entrada gratuita.

La exposición reúne obras de diferentes etapas de la trayectoria artística de Danchú y propone un recorrido por su evolución creativa y personal. A través de diferentes obras y lenguajes visuales, el artista explora conceptos como la transformación, el crecimiento, la conciencia y la conexión con el conjunto de la vida.

Como pieza central, ‘Transmutació’ presenta el original de ‘Campo Neuronal II’, la obra con la que Danchú ganó el concurso para seleccionar la imagen oficial de Fantasía Ibiza Festival 2026 y que se convirtió en la imagen de la cuarta edición del festival, celebrada bajo el lema ‘Agua & Gratitud’.

El universo Danchú

A través de un lenguaje visual inspirado en la naturaleza, la geometría sagrada y la interconexión de todas las formas de vida, Danchú plantea una reflexión sobre la conciencia, la unidad y la capacidad transformadora del arte. La muestra se plantea así como un recorrido por las diferentes etapas de la trayectoria del artista, en las que esta transformación está presente tanto en sus obras como en la evolución de su mirada y de su lenguaje artístico.

La exposición forma parte de la actividad que la Associació d’Art i Cultura Tetra desarrolla a lo largo del año para, según señala la organización, continuar impulsando el talento artístico vinculado a Fantasía Ibiza Festival y generar nuevos espacios de encuentro entre los creadores y el público.

Presentación de Fantasía Ibiza Festival

La inauguración contará también con música en directo a cargo de Alejandro Pellegrino, Nathalie Vanderheyden, Guillermo Fernández y Javier Castiñeiras, en una propuesta que pone en diálogo las artes visuales y la música, en sintonía con el carácter multidisciplinar del festival. Además, durante el acto se presentarán oficialmente las fechas de la quinta edición de Fantasía Ibiza Festival y se abrirá la convocatoria del concurso para escoger su próxima imagen oficial.

El lema de la edición de 2027 será también ‘Transmutació’, en diálogo con el universo creativo de Danchú y en sintonía con la filosofía y los valores de Fantasía Ibiza Festival. El concepto propone entender el arte como una fuerza capaz de generar conciencia, impulsar la evolución personal y colectiva y reforzar la conexión con la naturaleza y con los demás.

‘Transmutació’ podrá visitarse hasta el 20 de septiembre en la sala de exposiciones del Auditorio de Caló de s’Oli, en Cala de Bou. El horario será los jueves, viernes y sábados, de 18.30 a 20.30 horas, y los viernes, sábados y domingos, de 11 a 13.30 horas. La entrada es gratuita.