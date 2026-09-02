Mariano Juan sobre la futura Ley de Costas: “No es lo mismo ordenar Cala d’Hort que Cala Llonga”

El Consell de Ibiza defiende que la futura Ley de ordenación, protección y gestión integral del litoralpermita a la isla “gestionar mejor la presión” y ordenar la costa desde el propio territorio. Así lo ha planteado este miércoles el vicepresidente del Consell, Mariano Juan, durante su intervención en la Comisión General de Consejos Insulares del Parlament.

Juan, representante de Ibiza ante el pleno del Parlament, ha defendido que la norma, actualmente en fase de tramitación, debe convertirse en una herramienta para “ordenar Ibiza desde Ibiza” y dar continuidad a la política de gestión de flujos que el Consell aplica en ámbitos como la movilidad, el transporte público y la lucha contra el intrusismo turístico.

“En Ibiza hemos aprendido que la presión sobre una isla no se combate con una sola medida. Se gestiona decidiendo cuánta gente puede soportar cada lugar, cómo llega y cómo se mueve una vez está aquí”, ha señalado.

Reducir la presión desordenada

En este sentido, el vicepresidente insular ha recordado que la limitación de la entrada de vehículos, el refuerzo del transporte público y la lucha contra el alquiler turístico ilegal forman parte de una misma estrategia para reducir la presión desordenada durante los periodos de máxima afluencia.

Según los datos provisionales que maneja el Consell, entre mayo y julio entraron en Ibiza alrededor de un 13% menos de vehículos, lo que supone unos 10.300 vehículos menos. Al mismo tiempo, el uso del transporte público continúa creciendo. En agosto, los pasajeros aumentaron en torno a un 40%, con aproximadamente 11.600 usuarios diarios adicionales. Las líneas de playa han registrado incrementos especialmente intensos.

“Menos vehículos entrando y más personas moviéndose en transporte público. Eso es gestionar la presión”, ha resumido Juan.

El representante ibicenco ha añadido que los últimos datos de Frontur también apuntan a un descenso del alojamiento de no mercado (se supone que el alquiler ilegal entra en este apartado) durante los meses de junio y julio, mientras se mantiene con más estabilidad la ocupación vinculada al mercado reglado. “No se trata solo de cuántas personas llegan a Ibiza. Se trata de dónde se alojan, cómo llegan y cómo se mueven”, ha afirmado.

A juicio del Consell, la Ley del Litoral debe permitir aplicar esta misma lógica a las playas y a la costa. “Primero debemos decidir qué puede soportar cada lugar y después ordenar cómo se llega y qué usos admite. No al revés”, ha defendido Juan.

"No es lo mismo ordenar Cala d’Hort que Cala Llonga"

El vicepresidente ha subrayado que no todas las playas de Ibiza requieren la misma respuesta. “No es lo mismo ordenar Cala d’Hort que Cala Llonga. Hay espacios que necesitan menos presión y playas urbanas que necesitan mejores servicios. Gobernar es saber distinguirlas”, ha señalado.

Por ello, ha valorado que la futura norma refuerce el papel de los consells en la planificación del litoral y permita, una vez transferidas efectivamente las competencias, ordenar usos, servicios, accesos y tipologías desde el conocimiento de cada isla.

“Ni barra libre en nuestras playas ni prohibición por sistema"

En relación con los servicios de temporada y los quioscos de playa, Juan ha defendido una posición de equilibrio. “Ni barra libre en nuestras playas ni prohibición por sistema. Defendemos los quioscos allí donde tengan sentido, especialmente en las playas urbanas, pero ordenados, correctamente ubicados y plenamente legales”, ha indicado.

El vicepresidente del Consell ha reclamado además que el reconocimiento de competencias a los consells vaya acompañado de un traspaso efectivo, rápido y suficientemente dotado. “No queremos competencias escritas en una ley. Queremos poder ejercerlas”, ha dicho.

También ha pedido que la financiación del traspaso no se calcule únicamente por kilómetros de costa, sino teniendo en cuenta la carga real de gestión de cada isla: número de playas, servicios de temporada, concesiones, autorizaciones y presión turística.

“Un kilómetro de costa no cuesta lo mismo de gestionar en todas las islas. Queremos un traspaso rápido, sí, pero también justo, con personal, recursos y criterios objetivos”, ha añadido.

El Consell sitúa así la futura Ley del Litoral como una pieza más de su estrategia para pasar de “soportar los flujos” a “gestionarlos”, incorporando ahora las playas, los accesos, los usos y los servicios a una política que ya aplica sobre alojamiento, vehículos y transporte público.