Un chollo en Ibiza: una casa entera en la Marina por 360.000 euros

Encontrar una vivienda por debajo de los 400.000 euros en Ibiza es una rareza, a no ser de que se trate e un estudio. Un anuncio publicado en Idealista ofrece una casa adosada en la Marina por 360.000 euros, un precio que, en el contexto actual del mercado inmobiliario pitiuso, puede sonar a chollo. Eso sí, la vivienda necesita una rehabilitación integral.

La propiedad se encuentra en el casco antiguo de Ibiza y está descrita en el anuncio como una casa adosada completa para reformar. La ficha de Idealista recoge 123 metros cuadrados construidos y 93 útiles, distribuidos en tres plantas, con tres habitaciones, tres baños y terraza.

El precio equivale a unos 2.927 euros por metro cuadrado construido, una cifra muy inferior al precio medio de la vivienda usada en Ibiza, que según los últimos datos de Idealista correspondientes a agosto se sitúa en 7.537 euros por metro cuadrado. La diferencia, sin embargo, se explica por el estado del inmueble: el anuncio habla directamente de “rehabilitación integral del edificio”.

La vivienda se ubica en una calle peatonal del casco antiguo, rodeada de tiendas, cafeterías y restaurantes. Según la descripción del anunciante, la casa permite distintas posibilidades de desarrollo, siempre dentro de las limitaciones propias de una zona protegida por su valor patrimonial.

Fachada. / Idealista

Terraza con azotea y vistas

La planta baja cuenta con una superficie edificable a nivel de calle de 34 metros cuadrados. La primera y la segunda planta disponen de 38 metros cuadrados cada una. El principal atractivo de la propiedad, según el anuncio, es la posibilidad de construir una terraza en la azotea con vistas sobre el casco antiguo.

El inmueble fue construido en 1800, según la ficha, y no dispone de calefacción. Cuenta con orientación sur y este y se presenta como una oportunidad para “poseer un pedazo de historia en una de las zonas más cotizadas”.

Superficie disponible. / Idealista

Opciones de desarrollo

El anuncio plantea dos opciones principales de desarrollo. La primera consistiría en crear dos propiedades: un local comercial a pie de calle, destinado a boutique o bar, y una vivienda tipo ático tríplex en las plantas superiores con azotea. La segunda opción sería transformar todo el edificio en una única vivienda residencial tipo ático cuádruplex.

El anunciante destaca además que el casco antiguo de Ibiza es un área protegida, lo que presenta como una “inversión protegida a largo plazo”. No obstante, cualquier intervención en un inmueble situado en un entorno patrimonial como Dalt Vila-La Marina debe ajustarse a la normativa urbanística y de protección correspondiente.