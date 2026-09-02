Carreteras de Ibiza: Santa Eulària mantendrá el cierre del centro de Jesús hasta final de mes

El Ayuntamiento de Santa Eulària mantendrá cerrado al tráfico el centro de la localidad de Jesús hasta final de mes, con el fin de evaluar los resultados para preparar un futuro proyecto de peatonalización. Así lo ha avanzado este jueves la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, durante la presentación de la próxima remodelación de la travesía urbana de Can Marçà.

Ferrer ha detallado que esta prueba piloto se inició a finales de agosto y prosigue a lo largo de este mes para medir con detalle la evolución del tráfico desde el verano hasta el inicio de curso. La alcaldesa ha incidido en que la peatonalización del centro de Jesús es una «demanda desde hace mucho tiempo» de los vecinos de Jesús y que la experiencia que ahora se lleva a cabo busca la mejor manera de «buscar un equilibrio y recuperar el centro del pueblo».

Tráfico pesado

Al margen de la peatonalización, la alcaldesa destaca que el cierre a la circulación también sirve para deshabituar a los camiones pesados y a los vehículos de vecinos de barrios cercanos, como Cap Martinet, Roca Llisa, Santa Bárbara y Can Lluís, de pasar por el centro del pueblo, ya que cuentan con otras opciones. «Queremos hacerles entender que se han construido unas circunvalaciones que son comodísimas y que no hay necesidad de pasar por el centro».

La prueba piloto de peatonalización parcial del centro de Jesús arrancó el pasado viernes con el corte al tráfico de unos 100 metros de la EI-100A, entre el entorno del cementerio y la calle Gavina. La medida obliga a desviar la circulación por las calles Gavina, Estruç y Tucà. El nuevo recorrido provocó las quejas de vecinos de la calle Estruç, que iniciaron una recogida de firmas contra el desvío al considerar que traslada el tráfico a una vía residencial donde se encuentran el centro de salud y el centro de mayores. Los residentes aseguran que no se oponen a la peatonalización, pero reclaman una alternativa que evite el aumento del tráfico, el ruido y los problemas de seguridad en esta calle.