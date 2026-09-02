Carreteras de Ibiza: Luz verde a las obras para acabar con la inseguridad en la travesía de Can Marçà

La travesía de Can Marçà adoptará al fin las características propias de una vía urbana para maximizar la seguridad, tal y como viene reclamando desde hace años este vecindario. El Consell y el Ayuntamiento de Santa Eulària han firmado este miércoles el convenio para remodelar este tramo de la EI-100, uno de los que ha sufrido mayor siniestralidad en Eivissa en los últimos años.

A través de este acuerdo a dos bandas, el Consell aportará un máximo de 944.340 euros para financiar las obras, mientras que el Consistorio asume su ejecución. La administración insular, como responsable de las competencias en carreteras, también se ha encargado de redactar el proyecto, del que ya se había presentado un avance en septiembre del año pasado.

Esta actuación se llevará a cabo a lo largo de todo el barrio de Can Marçà, un tramo urbano de unos 700 metros de longitud con viviendas y algún comercio adosados a la carretera de Santa Eulària.

Firma del convenio entre Vicent Marí y Carmen Ferrer. / J.A.Riera

Se trata de uno de los puntos más conflictivos de la red viaria, donde en agosto del año pasado se sucedieron dos accidentes, con tan solo diez horas de diferencia, en los que perdieron la vida tres personas. En 2012 y 2013 también hubo que lamentar otros dos siniestros con sendas víctimas mortales en cada uno de ellos.

Características

El proyecto incluye la dotación de aceras a ambos lados de la carretera e iluminación, así como un semáforo y un paso de peatones que se ubicará en las cercanías del Bar Can Marsà.

Asimismo, se habilitarán dos paradas de autobús con marquesina, una en cada sentido de la circulación, y un espacio de contenedores para la recogida de residuos. La intervención se completará con las canalizaciones para mejorar el sistema de drenaje de la carretera.

«Vamos a materializar unas obras que van a suavizar una zona tan sensible como esta para que se conduzca mejor, con aceras para los peatones que garanticen su seguridad», ha valorado la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer.

Ferrer destaca que las obras se desarrollarán sin necesidad de interrumpir el tráfico. La anchura de la calzada no va a quedar afectada, ya que las aceras se habilitarán junto a los márgenes y también en alguna franja de terreno cedida por vecinos.

Por su parte, el presidente del Consell, Vicent Marí, ha valorado que esta iniciativa es «fruto de las demandas de los vecinos en un punto con mucho tráfico que necesita estas actuaciones». «No se trata de un proyecto de mucha envergadura, pero da respuesta a un problema concreto y mejora la vida de los vecinos», subraya el presidente.

Tanto Marí como Ferrer han destacado esta colaboración entre ambas instituciones, con la que el Consell aporta la financiación y el Ayuntamiento asume las obras. De hecho, se trata de la misma fórmula que ya se empleó en la modernización de la travesía de Ca na Negreta o en la construcción de la rotonda de Sant Carles.

Santa Eulària saca ahora a concurso estas obras y prevé que queden adjudicadas en un plazo de dos meses. El plazo de ejecución de los trabajos se estima en unos tres meses de duración, de manera que, de no surgir imprevistos, la renovación viaria de Can Marçà estará lista antes del inicio de la próxima temporada.

Convenio de carreteras

A preguntas de la prensa, Marí ha vuelto a reivindicar la firma de un nuevo convenio de carreteras con el Estado, ya que el último expiró en 2019 y no se ha renovado.

«Seguiremos insistiendo porque es de justicia. Mientras, negociamos con el Govern balear para los proyectos en los que el Consell no tiene suficiente capacidad financiera», indica. Como ejemplo, el presidente ha recordado las obras en el cruce de los Cazadores o la reforma que se quiere llevar a cabo de la carretera de Sant Josep a Sant Antoni.