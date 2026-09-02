Carreras por una hamaca en un hotel de Ibiza: "Ni que fueran las rebajas de El Corte Inglés"

La batalla por conseguir una hamaca junto a la piscina puede empezar mucho antes de que el resto de huéspedes haya terminado el desayuno. Así lo muestra el creador de contenido Mariovillu en uno de sus vídeos durante sus vacaciones en Ibiza, donde ha captado con sorpresa la carrera de varios turistas para hacerse con un sitio junto al agua.

El joven, que se encontraba en pleno desayuno en un hotel de Sant Antoni, dirige la cámara hacia la zona de la piscina y observa cómo varios huéspedes se apresuran para ocupar las hamacas, incluso adelantándose entre ellos para conseguir la mejor ubicación en la terraza de la psicina.

"¡Mira, pero la gente corriendo para coger una hamaca!", comenta, visiblemente sorprendido, mientras graba la escena. En pocos segundos, el movimiento de turistas hacia la piscina aumenta. "¡Pero mira la gente que viene!. ¡Por favor! Ni que fueran esto las rebajas de El Corte Inglés", exclama ante la cantidad de personas que se acercan para asegurarse un sitio.

La escena continúa mientras el creador muestra cómo la piscina empieza a llenarse a primera hora. "¡Si ya se ha llenado la piscina!", señala, antes de fijarse en uno de los primeros huéspedes que se mete en el agua: "Ahí tenemos a la primera persona del día en estrenar la piscina".

Esta escena suele ser habitual entre los turistas estivales, ya que visitan la isla queriendo disfrutar al máximo de los rayos de sol, la paz de no hacer nada durante varias horas en una hamaca y pegarse un chapuzón cuando el Lorenzo aprieta.