"¡Qué buenas son!": la receta de la abuela Eulària, de Ibiza, para hacer 'xereques' de forma tradicional

Hay recetas que vienen con ingredientes y otras que vienen con abuela incluida. Nadia Watson Cardona ha compartido en Instagram un vídeo en el que se pone manos a la obra con la suya para recuperar una de esas elaboraciones tradicionales que saben a Ibiza: las xereques.

Y si algo queda claro durante el vídeo es que buenas, lo que se dice buenas, están. "QuÈ bones que són aquestes", repite la güela Eulària varias veces mientras le explica cómo prepararlas. Por si alguien no lo había entendido a la primera, lo vuelve a decir. Y a la segunda. Y a la tercera, mientras las recolecta directamente de la higuera.

La receta empieza con una caña

La abuela de Nadia recuerda que aprendió a hacerlas de su propia abuela, de Can Creu, que era toda una experta en la materia. Entre las herramientas tradicionales aparece la nyacadora, una especie de caña en forma de embudo en un extremo que sirve para colocar la figa sin estropearla al cogerla. Sin embargo, nieta y abuela han decidido utilizar una versión más casera: las propias manos o una caña para "darle palazos" para que caigan.

En la elaboración que Eulària sigue se empieza cortando los higos por la mitad y se dejan tres días al sol, siempre tapados para evitar que las moscas y las abejas se acerquen. Un método sencillo, aunque requiere cierta vigilancia.

"Còpia de Formentera", por si había dudas

En específico, esta tècnica de conservación es tradicional de Formentera. Y es aquí cuando llega uno de los detalles que Eulària se encarga de dejar bien claro durante el vídeo: lo que están haciendo es una "còpia de Formentera". Y lo repite en varias ocasiones, para que no haya margen de error.

¿La diferencia? Las xereques de Formentera se preparan con los higos abiertos por la mitad. "Perquè si hi ha un bitxo, es vegi", explica. Una ventaja bastante práctica, especialmente si uno prefiere saber quién vive dentro antes de darle el primer mordisco. Las eivissenques, en cambio, se hacen enteras, sin partir.

El toque final

Para preparar estas xereques utilizan menta, anís y frígola (tomillo) de Sant Joan. Los higos se juntan de dos en dos y se les añade anís, que, según explica la abuela, ayuda a evitar que aparezcan gusanos, pintandolo uno a uno con la rama de menta mojada en el licor. Por encima se le espolvorea el tomillo seco, para darle potencia.

Y llega la prueba definitiva. Nadia mira el resultado, lo enseña a cámara y vuelve a sentenciar: "Què bones que són aquestes". Y añade: "Quina preciositat! Cosa més guapa!".

Una receta tradicional, una caña, unos higos y una abuela con todo el conocimiento acumulado durante generaciones. Y, sobre todo, una conclusión bastante clara: las xereques están muy buenas. Por si quedaba alguna duda.