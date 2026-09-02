Aena abre la negociación con sus trabajadores en Ibiza bajo la amenaza de huelga

Aena ha pedido a los trabajadores del aeropuerto de Ibiza un resumen de sus necesidades durante la negociación que tuvo lugar esta mañana a raíz de las dos protestas que ya se han llevado a cabo en las terminales de es Codolar, según refieren los representantes de la Unión Sindical Obrera (USO) que participan en el proceso. La gestora aeroportuaria ha alegado que desconocía los motivos de las dos concentraciones que tuvieron lugar los días 24 y 31 de agosto.

Tras las dos protestas, Aena pidió una reunión con los trabajadores para sentar las bases de una negociación ante la amenaza de huelga que planteaban desde el sindicato. La reunión no ha cristalizado en propuestas concretas, sino que ha servido para poner en contacto a las dos partes afectadas y comenzar así una ronda de negociaciones. Desde el sindicato advierten que han comenzado a valorar sus próximos pasos a raíz de la reunión.

Coberturas con 48 horas de antelación

Uno de los puntos calientes de la protesta es el hecho de que Aena avisa a sus trabajadores de turnos extraordinarios con apenas 48 horas de antelación, cuando, según los trabajadores, podría hacerlo mucho antes. Según fuentes del sindicato, esta decisión responde a una mayor flexibilidad de Aena a la hora de repartir turnos urgentes derivados de bajas o ausencias, pero que deja a los trabajadores sin posibilidad de conciliar la vida laboral y familiar.

A este respecto, siempre según fuentes del sindicato, Aena ha declarado que las coberturas se asignan según el convenio colectivo. Aun así, esta respuesta no ha satisfecho a los trabajadores, que reclaman que se soliciten los turnos urgentes con la máxima antelación posible.

Las demandas de los trabajadores

Desde el sindicato articulan las protestas en torno a cinco ejes clave. El primero responde a la sobrecarga laboral, derivada de la falta de personal y de la eliminación de servicios como el punto de información al viajero, que desde este verano se realiza de forma online. En este sentido, los trabajadores afirman que el número de pasajeros se ha incrementado significativamente durante los últimos años, sin que se haya acompañado de un aumento igualmente significativo de la plantilla.

El segundo se centra en la eliminación de categorías laborales, lo que dificulta el acceso al empleo a nuevos trabajadores. La tercera pata es el teletrabajo: los trabajadores refieren que las políticas de Aena permiten teletrabajar hasta ocho jornadas al mes, algo que la empresa limita en Ibiza. Por último, los trabajadores protestan por la decisión de la empresa de trasladar las vacaciones de invierno a la temporada de verano, cuando el aeropuerto tiene más afluencia de viajeros, lo que reduce aún más el número de trabajadores disponibles.

Amenaza de huelga

Antes de la negociación, los trabajadores ya habían convocado protestas para los días 14, 21 y 28 de septiembre e incluso habían anticipado una huelga que podría afectar al tráfico aéreo. Por el momento, desde el sindicato informan que están deliberando los próximos pasos a seguir para conseguir sus objetivos.