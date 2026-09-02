La Aemet alerta de la llegada de una masa de aire cálido con polvo en suspensión que elevará las temperaturas en Ibiza y Formentera

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de un episodio de temperaturas muy altas para la época del año en la Península y Baleares, y por extensión en las PItiusas, a partir de este miércoles. La situación vendrá marcada por la entrada de una masa de aire cálido y seco, acompañada de polvo en suspensión, que provocará un ascenso progresivo de los termómetros.

La Aemet explica que las dos últimas semanas se han caracterizado por temperaturas próximas a los valores normales, incluso por debajo de lo habitual en algunas zonas de la Península. Sin embargo, la situación cambiará con la presencia de una dana al suroeste peninsular, que favorecerá la llegada de aire cálido sobre la Península y Baleares.

La elevada insolación contribuirá también a que las temperaturas alcancen valores muy elevados para estas fechas. La Aemet prevé un nivel de peligro importante durante las horas centrales del día, especialmente para las actividades al aire libre y para personas vulnerables, como personas de edad avanzada o con enfermedades cardiovasculares.

Noches muy cálidas y de un aumento del peligro de incendio

El episodio irá acompañado de noches muy cálidas y de un aumento del peligro de incendio, que podría situarse de nuevo en valores extremos. La Aemet advierte además de la posibilidad de tormentas vespertinas secas, un factor que incrementa el riesgo en un contexto de calor, sequedad y polvo en suspensión.

El miércoles se esperan ascensos generalizados. En la Península se alcanzarán valores próximos a los 36 grados en valles de la mitad sur y hasta 39 grados en el valle del Guadalquivir. En el valle del Ebro, depresiones del nordeste peninsular y el interior de Mallorca se rondarán los 35 grados. En Ibiza la máximas previstas para este miércoles al canzan los 32 grados y los 30 en Formentera.

El jueves se intensificará el flujo cálido de componente sur, con nuevos ascensos de temperatura en la Península. Ese día podrían alcanzarse los 40 grados en los valles de la mitad sur y hasta 42 en el Guadalquivir. También subirán las mínimas, con noches tropicales en buena parte de la mitad sur peninsular y del litoral mediterráneo.

Aumento de la nubosidad

A partir del viernes, la evolución de la dana introduce una alta incertidumbre. La Aemet prevé un aumento de la nubosidad por el suroeste peninsular y un incremento de la inestabilidad, con probable formación de tormentas y presencia de polvo en suspensión. Con la información actual, los valores diurnos podrían seguir subiendo en el área mediterránea y cantábrica, mientras empezarían a descender por el oeste peninsular.

Desde el sábado, y todavía con mucha incertidumbre, es probable que las temperaturas comiencen a bajar de forma gradual, aunque LA Aemet apunta que el episodio podría continuar varios días más, ya con valores más suaves. La agencia precisa que, pese a la intensidad del calor previsto, este episodio probablemente no llegará a constituir un aviso especial por ola de calor.