Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Paseo marítimo es ViverVertidoVivienda turísticaColegio Can Misses
instagramlinkedin

Sucesos

Susto en Sant Josep: un motorista acaba en el suelo tras un accidente

El suceso se produjo en el kilómetro 12 de la EI-700

Por el momento se desconoce si hubo otro vehículo implicado

Un motorista sufre un accidente en Sant Josep

Un motorista sufre un accidente en Sant Josep

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Un accidente de moto se ha producido este miércoles alrededor de las 13.30 horas en el pueblo de Sant Josep, según las imágenes remitidas a Diario de Ibiza por un lector. El suceso ha ocurrido en el kilómetro 12 de la EI-700, en el cruce de Carrer de Pere Escanellas y Carrer Can Cantó, una zona de paso dentro del núcleo urbano.

Aparatoso accidente de moto en el pueblo de Sant Josep

Aparatoso accidente de moto en el pueblo de Sant Josep / DI

En las imágenes se observa a un hombre tirado sobre la calzada junto a su motocicleta, y a varios vehículos detenidos en las inmediaciones de la intersección. Además, en el vídeo se aprecia cómo una mujer ayuda al motorista a levantarse del suelo. El hombre, aparentemente, no presenta heridas de consideración, aunque por el momento no hay confirmación oficial sobre su estado.

También se observa cómo dos agentes de la Policía Local de Sant Josep se acercan a pie al lugar para socorrer al motorista e intervenir tras el accidente.

Noticias relacionadas y más

Por ahora se desconocen las circunstancias exactas del suceso. No ha trascendido si en el accidente se ha visto implicado algún otro vehículo o si el motorista perdió el control de la motocicleta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llama la atención: Que Formentera vuelva a quedarse sin inspector de turismo, y que el único que hay se coja vacaciones en pleno verano, que es cuando más se le necesita
  2. Roban joyas valoradas en hasta 18.000 euros en una joyería de Ibiza
  3. Así ha sido la emotiva despedida de Antonio Buendía, cabo mayor de la Guardia Civil de Ibiza
  4. “No nos sirve de nada tener vuelos a Nueva York si en invierno solo tenemos cuatro directos a la Península”, Mar Ocaña, sobre los vuelos directos con Ibiza
  5. Cambio brusco de tiempo en Ibiza: llegan lluvias y tormentas
  6. Llama la atención: Que el asistente a una fiesta ilegal celebrada en un complejo ilegal (Casa Lola, sinónimo de ilegalidad) denuncie a tres policías locales de Sant Josep por intervenir y detener el evento
  7. Cazado a 182 km/h en una carretera de Ibiza limitada a 80: era un vehículo de servicio público
  8. Un coche queda destrozado tras chocar contra un camión de basura en la carretera de Sant Josep

Susto en Sant Josep: un motorista acaba en el suelo tras un accidente

Sant Antoni se convierte en capital del cortometraje con la Mostra Ixtar Curts

Sant Antoni se convierte en capital del cortometraje con la Mostra Ixtar Curts

Los efectos de la regularización de migrantes en Ibiza: crece un 80% la contratación de extranjeros de fuera de la UE

Los efectos de la regularización de migrantes en Ibiza: crece un 80% la contratación de extranjeros de fuera de la UE

"¡Qué buenas son!": la receta de la abuela Eulària, de Ibiza, para hacer 'xereques' de forma tradicional

"¡Qué buenas son!": la receta de la abuela Eulària, de Ibiza, para hacer 'xereques' de forma tradicional

El PSOE pide una reunión urgente por la prueba piloto de peatonalización en Jesús

El PSOE pide una reunión urgente por la prueba piloto de peatonalización en Jesús

No eran fecales: Sant Antoni asegura que el vertido de es Pouet procedía de la red de pluviales

No eran fecales: Sant Antoni asegura que el vertido de es Pouet procedía de la red de pluviales

Mariano Juan sobre la futura Ley de Costas: “No es lo mismo ordenar Cala d’Hort que Cala Llonga”

Mariano Juan sobre la futura Ley de Costas: “No es lo mismo ordenar Cala d’Hort que Cala Llonga”

Una taberna irlandesa en Vara de Rey para abrir el Eivissa Jazz

Una taberna irlandesa en Vara de Rey para abrir el Eivissa Jazz
Tracking Pixel Contents