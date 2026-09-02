Sucesos
Susto en Sant Josep: un motorista acaba en el suelo tras un accidente
El suceso se produjo en el kilómetro 12 de la EI-700
Por el momento se desconoce si hubo otro vehículo implicado
Un accidente de moto se ha producido este miércoles alrededor de las 13.30 horas en el pueblo de Sant Josep, según las imágenes remitidas a Diario de Ibiza por un lector. El suceso ha ocurrido en el kilómetro 12 de la EI-700, en el cruce de Carrer de Pere Escanellas y Carrer Can Cantó, una zona de paso dentro del núcleo urbano.
En las imágenes se observa a un hombre tirado sobre la calzada junto a su motocicleta, y a varios vehículos detenidos en las inmediaciones de la intersección. Además, en el vídeo se aprecia cómo una mujer ayuda al motorista a levantarse del suelo. El hombre, aparentemente, no presenta heridas de consideración, aunque por el momento no hay confirmación oficial sobre su estado.
También se observa cómo dos agentes de la Policía Local de Sant Josep se acercan a pie al lugar para socorrer al motorista e intervenir tras el accidente.
Por ahora se desconocen las circunstancias exactas del suceso. No ha trascendido si en el accidente se ha visto implicado algún otro vehículo o si el motorista perdió el control de la motocicleta.
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