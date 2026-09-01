Equipamientos
Los vecinos de Cas Serres contarán con un nuevo centro social con salas para actividades
La sede actual será demolida para construir un nuevo edificio modular, inspirado en la arquitectura tradicional y que podrá ampliarse en el futuro
El actual centro social de Cas Serres tiene los días contados. El Ayuntamiento de Ibiza invierte cerca de 600.000 euros para derribar el edificio y construir en su lugar una nueva sede, con estructuras más ligeras, que permita un mayor aprovechamiento del espacio para desarrollar actividades e integrarlo en el futuro parque que también se contempla en esta zona.
El Consistorio de Vila acaba de sacar a concurso público las obras para levantar el nuevo local, en la calle Felip Curtoys i Valls, a partir del proyecto redactado por los arquitectos Toni Huguet Torres y Jon Martínez Aparicio. Para los trabajos de derribo y construcción, se ha fijado un periodo de seis meses, una vez que se adjudique el contrato.
El objetivo es que se mantenga como centro social y de dinamización de las relaciones sociales en Cas Serres, pero también incorporarlo al «parque intergeneracional e inclusivo», tal y como denomina a este último proyecto el Ayuntamiento. Así, el futuro inmueble quedará integrado entre las zonas peatonales del futuro parque y el campo de fútbol 7.
Características
Según consta en las bases de la licitación, el edificio será de planta baja y ocupará una superficie de 234 metros cuadrados, con una capacidad para un centenar de personas.
No obstante, el proyecto se plantea a partir de una configuración modular, inspirada en la arquitectura tradicional ibicenca, de manera que facilite una ampliación futura en función de las necesidades. De hecho, la memoria avanza que este es el modelo que se quiere seguir para el resto de asociaciones vecinales del municipio.
El próximo centro social incluye dos salas polivalentes, de 58 y 34 metros cuadrados, destinadas a desarrollar actividades para los vecinos. Como ejemplo, en la memoria se citan clases dirigidas de yoga o pilates, aunque se prevé que puedan ampliarse y adaptarse a las demandas de los vecinos.
Por otra parte, mantendrá una cafetería con cocina, en régimen de concesión, como en la actualidad. Este servicio de restauración se ampliará al exterior, con una terraza bajo el porche. Además, también se habilitarán dos vestuarios con duchas para los usuarios del campo de fútbol 7 de Cas Serres.
El nuevo parque
Paralelamente, el Ayuntamiento también impulsa una remodelación de toda la zona verde colindante al centro social, donde se encuentra una zona de pícnic y otra de juegos infantiles. La redacción de este proyecto se adjudicó el pasado 23 de marzo a la empresa mallorquina Decode Ingeniería y, previsiblemente, será presentado en breve, ya que disponía de un plazo de 70 días para finalizar el diseño de un «parque intergeneracional inclusivo».
Este equipamiento urbano se ubicará en un solar de 10.000 metros e incluirá áreas adaptadas a diferentes edades y capacidades.
De esta manera, se creará una zona infantil de 0 a 9 años, otra para niños de 9 a 12 con accesibilidad universal, pista multideportiva, zona de entrenamiento funcional, área para mayores con equipamientos de movilidad y fuerza, espacios de descanso con mesas de pícnic y un escenario para actividades culturales.
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