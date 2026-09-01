Susto de madrugada en el polígono Montecristo de Ibiza por el incendio de un furgón industrial

Los Bomberos de Ibiza extinguieron esta madrugada un incendio en un vehículo aparcado en la avenida des Llauradors, en el polígono de Montecristo, en la autovía de Ibiza a Sant Antoni, ya en el término municipal portmanyí.

El aviso llegó al Parque Insular de Bomberos a las 4.20 horas de este martes, después de que varias personas que circulaban por la zona industrial alertaran al 112 al ver una columna de humo.

El vehículo se encontraba estacionado entre dos naves. / Bomberos de Ibiza

Siete bomberos se desplazaron hasta el polígono con un camión bomba urbano y un camión nodriza pesado. Los efectivos sofocaron las llamas de un furgón industrial estacionado entre dos naves, que ardió por completo por causas que aún se desconocen.

Aunque las labores de extinción fueron rápidas, no ocurrió lo mismo con la ventilación de una nave próxima al incendio, que quedó llena de humo, según explican desde el Parque Insular de Bomberos. Afortunadamente, no hubo heridos.