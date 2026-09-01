Sant Josep celebra la lengua y tradiciones de Ibiza con casi veinte actividades culturales

El Ayuntamiento de Sant Josep ha presentado este martes la octava edición de la semana ludolingüística 'Units pel nostre parlar', que se celebrará del 4 al 22 de septiembre con una programación de cerca de veinte actividades para poner en valor la lengua, la cultura y las tradiciones de Ibiza. La iniciativa, impulsada a través de la concejalía de Cultura, reúne más de una veintena de propuestas relacionadas con la lengua catalana, la cultura popular y el patrimonio de Ibiza.

'Units pel nostre parlar' nació con el objetivo de promover el conocimiento y la preservación de la lengua y la cultura propias de la isla y, al mismo tiempo, fomentar la participación del tejido asociativo y cultural del municipio.

"Amar lo nuestro"

La concejala de Cultura, Maria José Ríos, destaca que "para amar lo nuestro primero debemos conocerlo y entenderlo. 'Units pel nostre parlar' nos da la oportunidad de acercarnos a nuestra lengua, nuestras tradiciones, nuestra música y nuestro patrimonio desde muchos ámbitos diferentes y de hacerlo, además, de la mano de las asociaciones y de la gente de nuestro municipio".

La programación de esta octava edición incluye música, cine, poesía, literatura, patrimonio, excursiones, talleres, exposiciones y proyectos audiovisuales, con actividades dirigidas a diferentes edades y públicos.

Las actividades comenzarán este viernes 4 de septiembre con una xacota a cargo del taller municipal de cant pagès, en Can Jeroni, y continuarán al día siguiente con el concierto de Sau en el auditorio Caló de s’Oli, dentro del festival Sol Post a s’Oli Fest.

Cine en catalán

Entre las propuestas de este año figuran también la proyección de la película 'Suro', cine en catalán que podrá verse en Can Jeroni; un itinerario guiado por Rafal Trobat para descubrir el patrimonio natural, etnográfico y lingüístico del entorno; la X Nit de Poesia d’es Tancó de Can Curt, bajo el título Renéixer; y varias presentaciones de proyectos audiovisuales impulsados por asociaciones del municipio.

La programación incluye asimismo la exposición 'Iconografia religiosa a la pagesia', la presentación del libro 'Recull d’oracions i resos de la pietat popular eivissenca', una conferencia sobre las joyas en la pagesia y la presentación de la Revista 078 y de su nuevo club de lectura.

La lengua y la cultura popular tendrán un protagonismo "especial" con la presentación de un mural elaborado por alumnos del instituto Sant Agustí y dedicado a palabras y expresiones genuinas de la variante ibicenca; el estreno del poema 'Ball pagès', de Marià Villangómez, musicado por Josu Elberdín; la presentación del videoclip 'Moll vell de Portmany'; y la retransmisión en Can Jeroni de los seis reportajes de 'Units pel nostre parlar 2026'.

El programa se completará con la presentación del libro 'Contes i succeïts irreverents', una excursión con llaüt a sa Pedrera, el taller 'Feim pa de xeixa', un concierto de música pop en catalán a cargo de Animals Marins, una cantada d’estribots en Sant Agustí y un taller de exploración de la voz y el canto coral con Júlia Colom, además de las sesiones del club de lectura de la Revista 078, entre otras actividades.

Implicación de asociaciones

El Ayuntamiento de Sant Josep agradece "especialmente" la implicación de las asociaciones, los centros educativos y los diferentes agentes culturales que participan en esta edición y sostiene que su trabajo e iniciativa permiten ampliar cada año la programación y hacer llegar la lengua y la cultura propias a nuevos públicos y, especialmente, a las nuevas generaciones.

La iniciativa 'Units pel nostre parlar' está organizada por el Ayuntamiento de Sant Josep y las asociaciones y entidades participantes y cuenta con el apoyo financiero del Institut d’Estudis Baleàrics.