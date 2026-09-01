Sant Josep afronta una temporada "inestable" e "irregular" empeorada por la falta de aparcamiento

Todos los comercios y negocios de la isla esperan la temporada turística en Ibiza como el momento del año del que más beneficio pueden obtener, debido a la gran cantidad de turistas que llegan a la isla y el considerable aumento de población que esto conlleva, al venir también trabajadores para cubrir la demanda de empleo. Es algo cierto incluso en lugares más apartados y que no se suelen reconocer como turísticos, al menos, no al mismo nivel que Sant Antoni o Platja d'en Bossa: un ejemplo es el núcleo urbano de Sant Josep.

Como en otras zonas de la isla, los comerciantes de Sant Josep explican que la temporada de este año ha sido "peor" que las anteriores. Se enfrentan a problemas como la subida de los precios y el calor, que han provocado problemas en toda la isla, y otros más locales, como la falta de aparcamiento que hay en el pueblo.

El aparcamiento, lo que más afecta

Jordi, trabajador en la tienda Aurobelle, cree que la temporada ha sido "muy, muy inestable" para "todos los comercios y restaurantes". "Falta público y hay problemas de parking", explica, y añade que llevan ya "al menos seis años" pidiendo soluciones para el tema del aparcamiento. Para Cristina, de Silk Home Design, también es su principal problema: "Las ventas en tiendas de cosas pequeñas bajan mucho por el aparcamiento últimamente", comenta.

Ness, dependienta de Luna Salada, considera que "sería más fácil" si hubiera un aparcamiento más cerca, pues menciona que "solo tenemos el parking de arriba, que no tiene mucho espacio". Sin embargo, al tener clientela local, piensa que no les afecta "tanto": "Estamos muy contentas por la afluencia de clientes a la tienda esta temporada. Estas semanas son un poquito más bajas, pero esperamos que mejore los próximos meses".

Estefano Rosales, de Forn Sa Raval, mantiene una opinión más similar a las anteriores, pues piensa que el tema del aparcamiento "siempre ha sido un problema": "Entre el Ayuntamiento y la Policía Local quitan muchas plazas de parking. El [aparcamiento] que está un poco más lejos y que es para ellos, no lo utilizan, aparcan aquí más cerca, y entonces mucha gente no sabe que está ese parking y yo creo que se van porque dan una vuelta y dicen: 'Nada, nos vamos'".

Clientes en un establecimiento de Sant Josep. / Vicent Marí

Una dependienta que prefiere no dar su nombre señala también que es "uno de los principales problemas que tenemos" y apunta como posible causa que el aparcamiento del centro de salud "no está ni señalizado", así que solo lo utiliza gente que ya lo conoce. Otra de las causas que a su juicio han condicionado la temporada son las temperaturas, pues "han subido bastante y no hay nada de sombra en todo Sant Josep". "El Ayuntamiento tendría que mirar un poco eso de la sombra, poner árboles o algo así", añade.

Jonathan di Francesco, camarero en el bar Can Bernat Vinya, sostiene que la falta de aparcamiento afecta también a los trabajadores: "Si llegas antes de las nueve tienes sitio, si no, tienes que ir a aparcar mucho más lejos". Lamenta que el aparcamiento que suele quedar disponible sea el de pago, porque "como se comprende, los trabajadores no podemos estar ocho horas pagando". Opina lo mismo del calor que la dependienta que no quiere que se publique su nombre: "Con este calor, normalmente desde las doce hasta las cinco es imposible estar en una terraza. Yo también preferiría estar en la playa".

Los propietarios de villas son el cliente más habitual

El perfil de los clientes que acuden a los comercios suele depender bastante del producto, aunque hay una presencia notable de propietarios de villas que usan como segunda residencia o alquilan. Es lo que percibe Cristina: "Como hacemos confección de cortinas y tapicería y eso, normalmente gente que tiene villas o preparan para alquilar las casas son los que más vienen". Jordi y Ness mencionan también a los extranjeros con segunda residencia por la zona como algunos de sus clientes principales.

Virginia, encargada de Sa Floristeria, señala que para ella "ha subido el perfil de cliente", porque le visita mucho "gente que lleva las villas para los ramos de check-in", por ejemplo: "Se nota, nosotros sabemos cuándo están ocupadas las casas grandes y las villas. Sabemos qué tipo de movimiento hay porque se marca mucho en el negocio". A ella, el tema del aparcamiento le afecta más personalmente: "Cada día, cuando llego, porque ya no encuentro sitio para aparcar".

Di Francesco explica además que, aunque su bar no tiene muchos problemas de clientela por ser "típico" de la zona y recibir a los mismos clientes de forma recurrente cada verano, sí que nota la bajada de poder adquisitivo: "Han subido tanto los precios y los vuelos que hasta ellos mismos nos lo dicen. Sigue viniendo gente pero cada vez se necesita mucho más poder adquisitivo" para veranear en la isla.

El público familiar parece no estar fuera de lugar en Sant Josep, pues afirma Rosales que es su principal cliente. Dice lo mismo Cati, dependienta de Can Pou, quien a pesar de ello menciona que la temporada está siendo "muy irregular". "Un día es bueno, el otro malo. Pero mucho peor en general que el año pasado. Había más gente, incluso antes de la temporada", señala.