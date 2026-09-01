Sant Joan impulsa una planta de biomasa para alimentar al polígono industrial de sa Plana de ca na Manca

El Ayuntamiento de Sant Joan trata de instalar una planta de biomasa para suministrar energía al polígono industrial de sa Plana de ca na Manca, donde ahora se encuentran el trull (almazara) de Sant Joan, la deixalleria y donde también se instalará la base contraincendios del Institut Balear de la Natura (Ibanat). Para ello, el Consistorio recurre a una fórmula indirecta para que sea una empresa privada la que se encargue de proyectar, construir y gestionar esta infraestructura en un terreno municipal, para el que tendría que pagar un canon anual mínimo de 47.754 euros.

La fórmula elegida por Sant Joan, un contrato patrimonial de explotación, permite adjudicar el uso de un terreno municipal de 2.210 metros cuadrados, valorado en 795.913 euros, mediante concurso público, pero no como un mero arrendamiento. Según el informe jurídico que avala la operación, disponible en la documentación adjunta para esta licitación, la ocupación del suelo por una empresa queda condicionada a que se destine exclusivamente a una instalación energética con biomasa.

Así, el adjudicatario deberá hacerse cargo por su cuenta de la redacción del proyecto, así como de la tramitación de todas las autorizaciones necesarias para construir la infraestructura, tanto a nivel ambiental como de actividad o seguridad industrial.

Fases

El Ayuntamiento prevé que esta operación se materialice en dos fases diferentes. Para la primera, prevé conceder un plazo de dos años a la adjudicataria para redactar el proyecto y conseguir las autorizaciones administrativas pertinentes. En este periodo, quedará exenta de pagar el canon anual, pero todavía no podrá ocupar el terreno municipal. Este proceso se puede prorrogar otros doce meses para solventar todos los trámites burocráticos.

Una vez conseguidos todos los permisos, la empresa seleccionada ya recibiría el uso del solar municipal por un periodo de 20 años. El canon se ha fijado en un mínimo de 47.754 euros anuales, aunque las empresas interesadas podrán incrementar esta cifra en sus ofertas.

Durante estas dos décadas, la planta se gestionará de manera plenamente privada. Igualmente, el Ayuntamiento no participará en la financiación del proyecto ni en la compra de su energía, que se debe ofrecer para abastecer a las naves que se ubiquen en el polígono industrial de sa Plana de ca na Manca, mediante fórmulas como el autoconsumo colectivo o una comunidad energética.

A falta de conocer el futuro proyecto, Sant Joan establece como condición indispensable que la planta energética se alimente con biomasa, como restos forestales, agrícolas, de poda o jardinería o restos de la industria maderera, siempre que se pueda demostrar su procedencia legal y trazabilidad. En cambio, la empresa adjudicataria podrá recurrir al sistema tecnológico que considere más conveniente para su explotación.

Inicialmente, también se fija como condición que, una vez transcurridos los 20 años del contrato de explotación, deberán retirarse todas estas instalaciones de sa Plana de Ca na Manca y devolver el terreno a su estado natural. Para esta iniciativa, el Ayuntamiento quiere destinar dos parcelas municipales donde ahora se encuentra la zona de aparcamiento junto a las paradas de autobús a Benirràs.