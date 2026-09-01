Sant Antoni de Portmany impulsa el reciclaje de materia orgánica
El Ajuntament de Sant Antoni de Portmany activa una campaña de sensibilización y promueve el uso del contenedor marrón el contenedor marrón en todo el municipio para transformar los restos orgánicos de residentes, comercios y turistas en compost de alta calidad para la isla de Ibiza
Una piel de plátano en el desayuno, los posos del café de la mañana o los restos del corte de verdura en la cocina de un restaurante. A simple vista, parecen pequeños desperdicios cotidianos sin mayor trascendencia. Sin embargo, en un municipio dinámico como Sant Antoni de Portmany, la suma de estos restos diarios representa más del 40% de la basura total que generamos.
Bajo la premisa de que cada gesto cuenta y con el lema «Lo que generas no es poco», el Ajuntament de Sant Antoni de Portmany refuerza su compromiso ambiental. Esta iniciativa invita a vecinos, establecimientos del sector hostelero y visitantes a incorporarse activamente a la separación selectiva a través del contenedor marrón, un eje estratégico para la economía circular en la isla.
¿Por qué es fundamental el reciclaje de materia orgánica en Sant Antoni de Portmany?
El modelo tradicional de residuos resulta insostenible en un entorno insular con recursos finitos como Ibiza. Cuando los residuos orgánicos acaban por error en el contenedor de rechazo o resto (gris), sobrecargan los vertederos y emiten gases de efecto invernadero perjudiciales.
Por el contrario, al separar la materia orgánica correctamente:
- Producimos compost natural: Convertimos los restos orgánicos en abono nutritivo para la agricultura y jardines locales.
- Reducimos la huella de carbono: Disminuimos drásticamente las emisiones contaminantes en el proceso de tratamiento de basuras.
- Optimizamos los recursos municipales: Evitamos que otros materiales reciclables (papel, plástico o vidrio) se contaminen con restos de comida.
Guía práctica: ¿Qué va y qué no va al contenedor marrón?
Para garantizar la efectividad del reciclaje de materia orgánica en Sant Antoni de Portmany, es imprescindible no depositar plásticos, latas ni impropios en este contenedor.
Restos de fruta, verdura, carne y pescado
Envases de plástico, latas o briks (Contenedor Amarillo)
Cáscaras de huevo, marisco y frutos secos
Pañales, toallitas húmedas o compresas (Contenedor Gris)
Posos de café y bolsas de infusiones (sin grapa)
Papel o cartón sucio de aceite sintético o pintura
Papel de cocina usado y servilletas de papel
Excrementos y arenas de mascotas
Pequeños restos vegetales (hojas, flores secas)
Aceites usados (Punto Verde / Contenedor de aceite)
El sector hostelero y comercial: Red de recolección Puerta a Puerta
Los establecimientos de hostelería, bares y comercios de Sant Antoni juegan un papel estratégico. Por ello, el consistorio ha desplegado un sistema reforzado de recogida puerta a puerta, distribuyendo más de 350 contenedores orgánicos específicos para facilitar la labor diaria de comerciantes y restauradores.
«Toni»: El nuevo aliado del reciclaje en el municipio
En el marco de la campaña «Lo que generas no es poco», el Ayuntamiento presenta a Toni, un simpático personaje ambiental que representa el compromiso colectivo de los ciudadanos y visitantes para mantener Sant Antoni limpio y sostenible.
Turismo responsable: Disfrutar de Ibiza protegiendo su ecosistema
Como uno de los destinos insulares más reconocidos del Mediterráneo, Sant Antoni de Portmany destaca por sus puestas de sol, playas y oferta gastronómica. Involucrar a los turistas en el cuidado del entorno resulta vital.
Tanto en establecimientos hoteleros como en viviendas vacacionales o espacios públicos, se anima a los visitantes a separar adecuadamente sus residuos y hacer uso de los puntos de reciclaje. Practicar un turismo concienciado asegura que la belleza natural de la isla permanezca intacta para el futuro.
Los comercios adheridos al servicio pueden contactar directamente con el departamento de Medio Ambiente del consistorio o consultar los canales de atención al ciudadano del Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.
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