Gastronomía de Ibiza
El sabor de Ibiza que conquista Cataluña: así se prepara la tradicional 'frita de polp'
El popular plato de las Pitiusas protagoniza un vídeo que repasa su origen y preparación en las redes sociales
La gastronomía de Ibiza vuelve a traspasar las fronteras de la isla. La cuenta de gastronomía en Instagram Taulaperdos, dedicada a recuperar y divulgar platos tradicionales de Cataluña, ha querido rendir homenaje a la cocina pitiusa con una de sus recetas más reconocibles: la frita de pulpo.
"Uno de los platos más emblemáticos de Ibiza y Formentera", explican en el vídeo, en el que se repasa el origen de esta elaboración y muestra cómo preparar este clásico de la gastronomía de las Pitiusas.
La frita de pulpo forma parte de una tradición gastronómica mucho más antigua: la de los fritos baleares, una forma de cocinar documentada desde la Edad Media que consiste en freír carne o pescado junto con otros ingredientes. Tradicionalmente, estas elaboraciones se preparaban en una cazuela de barro.
La tradición ha dado lugar a numerosas versiones de este plato. Entre ellas aparecen el frito de matanzas, elaborado con cerdo y casquería; el frito de Pascua, con vísceras de cordero, o el frito marinero, que utiliza diferentes productos del mar.
En Ibiza y Formentera, esta tradición encontró su propia versión en el 'frit de polp', un plato vinculado a la cocina de los pescadores que, con el paso del tiempo, se convirtió en todo un clásico de bares y restaurantes de las islas.
Una receta sencilla, pero con un secreto
Como ocurre con muchas recetas tradicionales, no existe una única manera de preparar la frita de pulpo. Cada casa y cada cocinero puede introducir sus propios cambios, aunque existe una clave: conseguir que todos los ingredientes se impregnen del sabor del pulpo.
El paso que más tiempo requiere es precisamente la cocción del pulpo. Para quienes quieran preparar el plato en casa pueden consultar la receta publicada hace un tiempo por este diario y recogida en la sección de Gastronomía de guerra, una versión expres del plato con pulpo ya cocido.
Eso sí, quienes quieran mantener el carácter más local de la receta pueden optar por comprar pulpo fresco en mercados o pescaderías de la isla y aprovechar una misma cocción para preparar más cantidad. El pulpo cocido también se puede congelar y utilizar posteriormente para elaborar fritas.
La propuesta de Taulaperdos recupera así un plato ligado a la identidad gastronómica de Ibiza y Formentera, que despierta recurdos en cada bocado, y lo incorpora a su particular recorrido por las recetas tradicionales de los territorios de habla catalana.
El vídeo finaliza con una pregunta que ya ha recibido muchas respuestas afirmativas en la misma publicación: "¿Y tú, lo has probado alguna vez?".
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