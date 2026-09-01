El álbum
El rastro del gas de la risa se extiende por Ibiza
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Envases de óxido nitroso, conocido como gas de la risa, aparecieron tirados el fin de semana junto a unos contenedores en sa Carroca, cerca del Ibiza Club de Campo, en un nuevo ejemplo del rastro que deja el consumo recreativo de este gas, cuyos residuos ya se han convertido en una de las imágenes del verano ibicenco.
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