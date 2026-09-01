Vuelos a Ibiza
"Si yo no estoy preocupado, ustedes no tienen que estarlo". Un piloto toma el micrófono durante las turbulencias de un vuelo de Ibiza a Palma
El piloto modifica la altitud del avión para mitigar las sacudidas causadas por condiciones atmosféricas poco habituales sobre el Mediterráneo
El pasado viernes, las turbulencias sorprendieron a los pasajeros de un vuelo entre Ibiza y Palma, pero el comandante quiso despejar cualquier preocupación desde la cabina. Su mensaje por megafonía, con una explicación sobre el origen de las sacudidas y varias llamadas a la calma, recibió el aplauso de los viajeros.
"Por favor, no se preocupen, que no afecta a la seguridad del vuelo, en ningún caso", explicó el piloto a los pasajeros después de que el avión comenzara a experimentar turbulencias.
El comandante detalló que el radar no detectaba ninguna tormenta ni ninguna nube asociada a episodios de turbulencia. "No nos sale nada en el radar". Según explicó, el avión atravesaba una zona con alrededor de 100 kilómetros por hora de viento en cola y nubes procedentes del Sahara que provocaban unas condiciones atmosféricas poco habituales.
Ante esta situación, la tripulación decidió cambiar de nivel de vuelo para intentar reducir las sacudidas. "Probablemente le vamos a pedir al controlador que nos baje un poquito el nivel y así seguro que lo mitigamos", explicó el comandante.
Poco después, informó a los pasajeros de que el avión había descendido unos 2.000 pies, unos 600 metros. "Ya notaron ustedes que estamos bajando un poquito el morro", comentó antes de asegurar que, con el cambio de altitud, "muy probablemente la cosa deje de moverse".
El piloto quiso cerrar su mensaje con una petición clara a los pasajeros: mantener la calma y continuar con normalidad el trayecto. "Por favor, sigan disfrutando el vuelo", les dijo. Y terminó con una frase que arrancó el aplauso de los viajeros y que resume el objetivo de su intervención: "Si yo no estoy preocupado, ustedes no tienen que estarlo".
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