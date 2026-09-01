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Permanece ingresado en la Policlínica el joven de 27 años que cayó al mar en Ibiza

El hombre sufrió una fractura de vértebra dorsal y está bajo seguimiento de la Unidad de Neurocirugía

Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

Policlínica Nuestra Señora del Rosario. / Sergio G. Canizares

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Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

Un hombre de 27 años y nacionalidad estadounidense permanece ingresado en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza tras sufrir una caída desde una altura aproximada de 17 metros en sa Figuera Borda, en Platges de Comte, en el término municipal de Sant Josep. El centro hospitalario ha informado este martes de que el paciente está bajo seguimiento de la Unidad de Neurocirugía con diagnóstico de fractura de vértebra dorsal.

El accidente se produjo este domingo por la tarde. Según informó el SAMU 061, el aviso se recibió a las 20.12 horas por la caída de un hombre al agua en sa Figuera Borda, y que el afectado presentaba un traumatismo en la espalda.

Hasta el lugar del accidente se desplazó una ambulancia de Soporte Vital Avanzado del 061 y efectivos de la Policía Local. Según la información facilitada inicialmente por el SAMU, también se movilizó una ambulancia de soporte vital básico.

Tras la valoración de los facultativos, se acordó realizar el rescate por tierra con la ayuda de los Bomberos de Ibiza. Según habían informado desde el parque insular, seis bomberos acudieron a la zona para asistir al herido y trasladarlo con una camilla de rescate por unas escaleras estrechas que bajan hasta este rincón de la costa josepina.

Sa Figuera Borda.

Sa Figuera Borda. / X.P.

El hombre explicó inicialmente a los bomberos que no había caído bien al agua y que había notado "algo raro" en la espalda al caer al agua.

Una vez porteado hasta la parte superior del acceso, el afectado fue trasladado en ambulancia a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario con pronóstico grave, según el SAMU 061.

Noticias relacionadas y más

Sa Figuera Borda es una oquedad en la roca situada entre Platges de Comte y Cala Codolar, a continuación del Cap des Bou, a los pies de un acantilado. El acceso se realiza por una escalera recortada en la roca, con una barandilla que conduce hasta la cubierta de varias casetas varadero. El acceso al mar es difícil y los fondos son, en su mayoría, de roca y grava.

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