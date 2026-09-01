Multazo de casi 800.000 euros para una vivienda turística que funcionaba sin licencia en Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza impuso una sanción de 793.443,74 euros por acreditar el cambio de uso de una vivienda residencial a uso turístico sin disponer del título habilitante correspondiente. El Consistorio recuerda en un comunicado que se trata de una infracción grave prevista en la Ley 12/2017, de Urbanismo de las Islas Baleares.

La Policía Local de Ibiza, en coordinación con el servicio de Inspección del Consell Insular denunció un total de cuatro casos de alquiler turístico ilegal la semana pasada. El Ayuntamiento confirma que estas nuevas actuaciones se suman a las once denuncias por alquiler turístico ilegal que ya ha tramitado y hecho públicas este año. Estas demandas están enmarcadas en la estrategia municipal de control y persecución de estas actividades ilegales.

"Prioridad absoluta"

El alcalde y concejal de Policía Local, Rafael Triguero, destaca que, "a diferencia de en los anteriores mandatos", la lucha contra el intrusismo es "una prioridad absoluta" para este equipo de gobierno. También recuerda que las viviendas sin licencia turística no son para veranear.

Además, indica que la Junta de Gobierno Local del 1 de junio acordó desestimar íntegramente las alegaciones presentadas en un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística y sancionador derivado de una inspección por alquiler turístico ilegal realizada durante el año 2024. El Consistorio insiste en que quién destina viviendas a uso turístico sin la correspondiente autorización tiene que tener claro que la institución municipal actuará con firmeza.

Controles de transporte del cuarto turno de la Policía Local

Por su parte, el conocido como cuarto turno de la Policía Local, en coordinación con el servicio de Inspección del Consell, detectó numerosas infracciones el fin de semana en diferentes puntos del municipio en materia de transporte ilegal. El conjunto de las actuaciones derivó en propuestas de sanción por un importe total de 27.400 euros, como ya destacó el director insular de Transportes del Consell de Ibiza, Roberto Algaba, en su perfil en la red social X.

Entre las más destacadas, los agentes levantaron una acta de propuesta de sanción por la realización de un servicio complementario sin disponer de la correspondiente autorización. En otra ocasión denunciaron una captación clientes en una parada de taxi, ofreciendo el servicio a personas que esperaban el transporte público. También detectaron dos casos de captación de clientes en la vía pública mediante vehículos que proponían servicios de transporte a los peatones, lo que acarreó las correspondientes propuestas de sanción.

Taxis y vehículos de alquiler

En cuanto al servicio público de taxi, los policías levantaron dos actas por no conectar el taxímetro mientras transportaban pasajeros, incumpliendo así las condiciones establecidas para la aplicación de la tarifa legalmente prevista. Los controles permitieron detectar siete infracciones por exceso de cupo en vehículos de alquiler, relacionadas con la comercialización de vehículos sin adecuarse a las limitaciones establecidas.

La seguridad viaria también tuvo un peso importante en el dispositivo. Se formularon dos propuestas de sanción por resultados positivos en las pruebas de drogas, a las que se suma otra por un positivo de un conductor de VTC. También se detectaron dos casos de conducción temeraria. Además, los agentes formularon diez propuestas de sanción por varias infracciones de tráfico, entre las que se encontró el exceso de ocupación en vehículos destinados al transporte de pasajeros. Como resultado de los controles, cinco vehículos tuvieron que ser retirados con el servicio de grúa. Durante el dispositivo también se formalizó un acta de aprehensión de sustancias en aplicación de la Ley 4/2015.