María Coll Vaquer toma posesión como nueva secretaria del Ayuntamiento de Sant Antoni

María Coll Vaquer ha tomado posesión como nueva secretaria del Ayuntamiento de Sant Antoni, tras formalizar este lunes su incorporación con efectos desde el 1 de septiembre de 2026.

El Consistorio explica en una nota que Coll Vaquer ha sido nombrada funcionaria de carrera de la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, subescala de Secretaría, categoría de Entrada, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado número 190, de 5 de agosto de 2026. En esa misma resolución se le asignó como primer destino definitivo el puesto de Secretaría del Ayuntamiento de Sant Antoni.

La toma de posesión se celebró en el Consistorio en presencia del alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, y de la concejala de Recursos Humanos, Maria Ribas, quienes dieron la bienvenida a la nueva secretaria y le desearon éxito en esta nueva etapa profesional. El Ayuntamiento también ha trasladado su agradecimiento al anterior secretario, Pedro Bueno, por la labor desempeñada durante el periodo en el que ha estado al frente de la Secretaría municipal, así como por su dedicación y compromiso con la institución.