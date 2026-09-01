Llama la atención
La protesta de un centenar de personas en la playa de Cala Saladeta este domingo, convocadas por la Associació de Joves d’Ibiza contra la masificación turística durante los principales meses de la temporada de verano. Se trató de una xindriada popular en la que se leyó un manifiesto. «Nuestra cultura y nuestra lengua se ven expulsadas de los espacios públicos». «Vivimos en una isla colonizada por los turistas, sentimos que ningún espacio es nuestro». Son dos de las frases que se escucharon durante la ‘sandiada’, la segunda protesta con escasos días de diferencia llevada a cabo en Ibiza por este motivo. La primera fue en la Marina de Ibiza, donde alrededor de cien personas acudieron para cenar juntas en plena calle para fer poble y reclamar los espacios públicos para los residentes.
Que Balears sea la comunidad autónoma con el porcentaje más elevado de hogares potencialmente beneficiarios que, pese a reunir las condiciones para acceder a la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), no llegan siquiera a solicitarla. Además, más de ocho de cada diez potenciales beneficiarios del Complemento de Ayuda para la Infancia no lo solicitan, el porcentaje más alto del país.
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