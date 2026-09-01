Narcotráfico
Pillado con 35 kilos de ketamina y cocaína en Ibiza: ocultaba la droga en un escondite con apertura electrónica de su coche
El hombre fue arrestado el pasado 24 de agosto y ha ingresado en prisión provisional tras la intervención policial
La Policía Nacional ha detenido en Ibiza a un hombre de origen alemán como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y ha intervenido 28 kilos de ketamina y siete kilos de cocaína, junto con una pequeña cantidad de hachís y 22.000 euros en efectivo. La operación, desarrollada por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Brigada Local de Policía Judicial de Ibiza, culminó además con la incautación de diversos teléfonos móviles y dos vehículos. El detenido ha ingresado en prisión provisional por orden judicial.
La investigación se desarrolló en el marco de la Operación Verano de la Comisaría de Policía Nacional de Ibiza. Los agentes detectaron la presencia en la ciudad de Ibiza de un hombre que se habría desplazado a la isla para realizar actividades relacionadas con el tráfico de drogas durante la temporada estival.
Las pesquisas del grupo de investigación permitieron determinar que el investigado disponía de un vehículo estacionado de forma permanente en el garaje de una urbanización que supuestamente utilizaba como lugar de almacenamiento de la droga con la que estaría traficando.
Una "caleta" para guardar las drogas
Tras realizar las comprobaciones, el 24 de agosto los agentes iniciaron la fase final de la investigación con la detención del investigado, el registro de su domicilio y la incautación de dos vehículos. En el registro de uno de estos coches en el garaje de la urbanización, los policías localizaron un sofisticado sistema de almacenamiento y ocultación de droga con apertura electrónica. Este tipo de compartimentos se denomina caletas en el argot policial.
"La operación ha permitido desarticular un importante punto de almacenamiento y distribución de sustancias estupefacientes en la isla", ha destacado la Policía Nacional en un comunicado.
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