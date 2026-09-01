La Justicia rechaza suspender la limitación de entrada de vehículos en Ibiza solicitada por Competencia

El Tribunal de Instancia de lo Contencioso Administrativo de Palma ha denegado la reclamación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para suspender cautelarmente la limitación de entrada de vehículos de alquiler aprobada por segundo año por el Consell de Ibiza. "El juzgado ha decidido que debe prevalecer el interés general que defendemos desde el Consell", destaca el vicepresidente de la institución y conseller de Movilidad, Mariano Juan.

La administración insular consigue así una primera victoria judicial frente al organismo adscrito al Ministerio de Economía, aunque el recurso sobre la legalidad de esta restricción continúa pendiente de resolución. Este auto, fechado el 10 de agosto, rechaza la suspensión cautelar solicitada por la CNMC contra una medida concreta aprobada por el Consell, en la que se regula el sistema de asignación del cupo diario para la flota de vehículos de alquiler.

El organismo estatal no entra a cuestionar la competencia del Consell a la hora de limitar la entrada de vehículos por motivos de sostenibilidad y medioambientales, sino el mecanismo elegido para repartir las autorizaciones entre las empresas de alquiler sin conductor. Para esta temporada, el Consell ha establecido un máximo de 14.000 vehículos de alquiler, frente a los 16.000 del año pasado, pese a que las compañías habían solicitado autorizaciones para más de 24.000 coches.

Del total, 12.000 permisos se asignan a empresas que ya obtuvieron autorizaciones en 2025. Las 2.000 restantes se distribuyen mediante distintas rondas entre las empresas solicitantes y atendiendo a requisitos como la disponibilidad de plazas de aparcamiento, contar con un establecimiento abierto al público o disponer de personal suficiente para gestionar la flota. En determinadas fases, también se valoran criterios ambientales y la antigüedad de los vehículos.

La CNMC considera que reservar la mayor parte del cupo a las compañías que ya disponían de autorizaciones el año anterior favorece a los operadores instalados en la isla y dificulta la entrada de nuevas empresas, afectando así a la competencia en precios, calidad, variedad de servicios e innovación.

El interés general

Además de presentar el recurso contencioso administrativo, Competencia reclamó que el sistema quedara suspendido mientras los tribunales resolvían el fondo del litigio. Fundamentó esta petición, entre otros argumentos, en la existencia de posibles perjuicios irreparables y en el riesgo de que el recurso perdiera su finalidad debido a que el periodo de aplicación de las limitaciones ya estaba en marcha.

El Consell se opuso a esta petición y defendió que no se habían acreditado esos perjuicios, además de sostener que debía prevalecer el interés general. El tribunal da ahora la razón a la institución insular en esta fase cautelar, ya que considera que suspender de manera cautelar el sistema supondría, en la práctica, alterar provisionalmente el mecanismo de asignación aprobado por la Administración antes de que exista una sentencia que determine si es conforme a derecho o no.

El auto también reprocha a la CNMC que no haya acreditado los daños que, según sostenía, podía provocar la aplicación del sistema. "Ni tan siquiera aporta indicios de prueba" sobre los posibles perjuicios, concluye la resolución, que puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.

Mariano Juan: "Pedimos que defiendan la isla"

Para el Consell de Ibiza, esta resolución supone un revés "al intento de la CNMC de paralizar la limitación de vehículos de Ibiza". "No solo eso: el auto señala expresamente que ni siquiera se han aportado indicios de los perjuicios que supuestamente justificarían esta suspensión", destaca Mariano Juan.

En su valoración de este recurso, Juan insta al PSOE y al resto de fuerzas de izquierda a posicionarse a favor "del derecho de Ibiza a controlar su saturación o de quienes quieren tumbar esta limitación desde Madrid". "No les estamos pidiendo que defiendan al PP, les pedimos que defiendan a la isla", subraya.

El conseller aprovecha para hacer un llamamiento al PSOE para presionar al Gobierno central y "reclamar que la CNMC no recurra este auto ante el Tribunal Superior de Justicia". "Si de verdad creen en la saturación, este es el momento de demostrarlo". "Cuando desde Madrid se cuestiona una herramienta aprobada para proteger nuestra movilidad, nuestro territorio y nuestra calidad de vida, aquí no debería haber colores políticos".

Además, considera que, tras esta resolución que permite seguir aplicando el cupo de entrada de vehículos, "sería difícil de explicar que se siguieran destinando recursos públicos a intentar suspender una medida destinada, precisamente, a defender el interés general de Ibiza".

"Vamos a seguir defendiendo la limitación donde haga falta, pero nos gustaría hacerlo acompañados por todas las fuerzas políticas de la isla", sentencia Juan.