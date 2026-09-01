Medio ambiente
Otro vertido de aguas fecales llega al mar en es Pouet mientras niños y adultos siguen bañándose
Salvem sa Badia denuncia que ni el episodio registrado este martes ni el del pasado 17 de agosto motivaron el cierre de la playa y critica que se esté "anteponiendo la imagen turística" a la salud de los bañistas
Un nuevo vertido de fecales ha vuelto a afectar este martes, 1 de septiembre, a la playa de es Pouet, en la bahía de Portmany, apenas dos semanas después de un episodio similar, el registrado el pasado 17 de agosto.
Según los testimonios recabados y la denuncia difundida por Salvem sa Badia, el vertido ha llegado hasta el mar y ha dejado un reguero de material fecal visible sobre la arena. Tres horas después del episodio, el Ayuntamiento, según Salvem sa Badia, no había ordenado el cierre de la playa y en el arenal continuaba ondeando la bandera verde, mientras adultos y niños permanecían dentro del agua.
Un recorrido entre vertidos y productos de limpieza
A las 18.30 horas todavía podía seguirse sobre la arena el recorrido que había realizado el vertido hasta alcanzar el mar, así como restos blanquecinos que, según los denunciantes, corresponderían a productos de limpieza.
En el vídeo difundido en Instagram muestran además dos hamacas situadas en medio de un charco que los testigos identifican como aguas fecales. El episodio se habría producido coincidiendo con una lluvia intensa. Salvem sa Badia vuelve a señalar como uno de los problemas de fondo las deficiencias de la red de saneamiento y, en particular, la falta de separación de las redes para las aguas pluviales y las fecales, una circunstancia que puede provocar problemas durante episodios de precipitaciones fuertes.
La organización recuerda que el pasado 17 de agosto ya se produjo otro vertido que, según denunció entonces, afectó al extremo este de es Pouet. Aquel episodio tampoco motivó el cierre de la playa. El colectivo critica especialmente que, pese a la presencia del vertido y a que este habría alcanzado el agua, la zona continuara abierta al baño varias horas después.
"La imagen turística de Ibiza es más importante que la salud de la gente", concluye Salvem sa Badia en su denuncia. El nuevo episodio vuelve a poner el foco sobre el estado de la red de saneamiento de la bahía y sobre los protocolos que se aplican cuando se producen vertidos en zonas de baño, especialmente en plena temporada turística y con numerosos usuarios todavía en las playas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una vecina reclama 60.000 euros a Sant Antoni por romperse la cadera al cruzar un paso de cebra, pero se queda sin indemnización
- Llama la atención: Que Formentera vuelva a quedarse sin inspector de turismo, y que el único que hay se coja vacaciones en pleno verano, que es cuando más se le necesita
- Roban joyas valoradas en hasta 18.000 euros en una joyería de Ibiza
- “No nos sirve de nada tener vuelos a Nueva York si en invierno solo tenemos cuatro directos a la Península”, Mar Ocaña, sobre los vuelos directos con Ibiza
- Cambio brusco de tiempo en Ibiza: llegan lluvias y tormentas
- Llama la atención: Que el asistente a una fiesta ilegal celebrada en un complejo ilegal (Casa Lola, sinónimo de ilegalidad) denuncie a tres policías locales de Sant Josep por intervenir y detener el evento
- Cazado a 182 km/h en una carretera de Ibiza limitada a 80: era un vehículo de servicio público
- Un coche queda destrozado tras chocar contra un camión de basura en la carretera de Sant Josep