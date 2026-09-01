Otro vertido de aguas fecales llega al mar en es Pouet mientras niños y adultos siguen bañándose

Un nuevo vertido de fecales ha vuelto a afectar este martes, 1 de septiembre, a la playa de es Pouet, en la bahía de Portmany, apenas dos semanas después de un episodio similar, el registrado el pasado 17 de agosto.

Según los testimonios recabados y la denuncia difundida por Salvem sa Badia, el vertido ha llegado hasta el mar y ha dejado un reguero de material fecal visible sobre la arena. Tres horas después del episodio, el Ayuntamiento, según Salvem sa Badia, no había ordenado el cierre de la playa y en el arenal continuaba ondeando la bandera verde, mientras adultos y niños permanecían dentro del agua.

Un recorrido entre vertidos y productos de limpieza

A las 18.30 horas todavía podía seguirse sobre la arena el recorrido que había realizado el vertido hasta alcanzar el mar, así como restos blanquecinos que, según los denunciantes, corresponderían a productos de limpieza.

En el vídeo difundido en Instagram muestran además dos hamacas situadas en medio de un charco que los testigos identifican como aguas fecales. El episodio se habría producido coincidiendo con una lluvia intensa. Salvem sa Badia vuelve a señalar como uno de los problemas de fondo las deficiencias de la red de saneamiento y, en particular, la falta de separación de las redes para las aguas pluviales y las fecales, una circunstancia que puede provocar problemas durante episodios de precipitaciones fuertes.

La organización recuerda que el pasado 17 de agosto ya se produjo otro vertido que, según denunció entonces, afectó al extremo este de es Pouet. Aquel episodio tampoco motivó el cierre de la playa. El colectivo critica especialmente que, pese a la presencia del vertido y a que este habría alcanzado el agua, la zona continuara abierta al baño varias horas después.

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"La imagen turística de Ibiza es más importante que la salud de la gente", concluye Salvem sa Badia en su denuncia. El nuevo episodio vuelve a poner el foco sobre el estado de la red de saneamiento de la bahía y sobre los protocolos que se aplican cuando se producen vertidos en zonas de baño, especialmente en plena temporada turística y con numerosos usuarios todavía en las playas.