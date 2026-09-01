Movilidad
Atención conductores de Ibiza: mañana se reactiva el plan de reasfaltado con obras en es Jondal
El Ayuntamiento inicia este miércoles las obras para crear una nueva salida hacia la EI-10 desde Josep Riquer Llobet y retomará el jueves el plan de reasfaltado en la calle des Jondal
El Ayuntamiento de Ibiza retomará este jueves, 3 de septiembre, el Plan municipal de reasfaltado con el inicio de los trabajos en la calle des Jondal, según anunció el pasado mes de agosto la tercera teniente de alcalde y concejala de Vías y Obras Públicas, Blanca Hernández.
Durante el mes de agosto, el Consistorio ya llevó a cabo el reasfaltado de la calle de Can Sifre, en el antiguo camino de Sant Josep, después de finalizar las mejoras del firme y el cambio de sentido de la calle Ca n'Escandell, una de las vías de entrada a este barrio desde la avenida de Sant Josep.
Mañana comienzan las obras hacia la EI-10
Por otra parte, este miércoles 2 de septiembre, comenzarán las obras para crear una nueva salida directa desde la calle Josep Riquer Llobet hacia la EI-10. La actuación contempla la sustitución de un tramo de la acera existente para habilitar un carril de incorporación.
El objetivo de estos trabajos es facilitar los movimientos de acceso a la ronda, mejorar la fluidez de la circulación y contribuir a reducir las retenciones que se producen actualmente en las calles del entorno.
La intervención en Josep Riquer Llobet forma parte de un proyecto más amplio que incluye tres actuaciones estratégicas en las calles Canàries, Vicent Serra i Orvay y Josep Riquer Llobet. El presupuesto global del proyecto asciende a 96.468,58 euros, IVA incluido.
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