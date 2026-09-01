Pilates, baile, ajedrez y fotografía: así será el nuevo curso para mayores en Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha abierto este martes, 1 de septiembre, el periodo de preinscripción para las actividades del programa 'Gent Gran 2026-2027', dirigido a las personas mayores del municipio. La nueva programación incluye propuestas de actividad física, estimulación cognitiva, aprendizaje, creatividad, bienestar y socialización.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el viernes 4 de septiembre, tanto de forma presencial como telemática. El Consistorio ha insistido en que las plazas no se adjudicarán por orden de llegada, por lo que no es necesario acudir el primer día ni hacer cola antes de la apertura de los puntos de atención.

Aquagym con los mayores en la playa de Figueretas. / Ayuntamiento de Ibiza

Las preinscripciones presenciales se realizan este martes y miércoles, 1 y 2 de septiembre, en el Casal d'Igualtat, de 9 de la mañana hasta las 13 horas, mientras que los días 3 y 4 el trámite se trasladará al Esplai de Can Ventosa en el mismo horario. También existe la posibilidad de presentar la solicitud por vía telemática a través del Ayuntamiento.

Para participar es necesario ser una persona jubilada, estar empadronada en el municipio de Ibiza y residir en la ciudad. Los datos aportados durante la inscripción serán comprobados antes de la adjudicación definitiva de las plazas.

Cada solicitante podrá elegir hasta tres actividades por orden de preferencia. Una vez cerrado el plazo, entre los días 7 y 11 de septiembre se celebrarán sorteos en aquellas actividades en las que el número de solicitudes supere las plazas disponibles. Cada participante podrá obtener plaza en un máximo de dos actividades.

Curso de Fotografia con los mayores. / Ayuntamiento de Ibiza

Pilates, fitness, baile y estimulación cognitiva

La programación incluye Pilates, Gimnasia de Mantenimiento, 'Fitness' en dos niveles de intensidad, Bailes Latinos, Estimulación Cognitiva, Ajedrez, Fotografía y el programa 'Ens Cuidam', centrado en el bienestar y la convivencia mediante dinámicas de grupo.

Una de las principales novedades de este curso será el cambio de ubicación de algunas actividades. Las sesiones físicas programadas por la mañana se trasladarán al nuevo Polideportivo de ses Figueretes, cuya inauguración está prevista para el lunes 7 de septiembre. El resto de actividades continuarán desarrollándose en el Casal d'Igualtat y en el Esplai de Can Ventosa.

El programa Gent Gran 2026-2027 comenzará a partir de mediados de septiembre, de acuerdo con el calendario previsto para cada grupo. Para resolver dudas, la Concejalía de Mayores ha habilitado un número de teléfono. Por otra parte, el Ayuntamiento ha dado por finalizadas las actividades de la iniciativa ‘Seguim en actiu a l’estiu!’, que durante los últimos meses ha incluido, entre otras propuestas, sesiones de aquagym.