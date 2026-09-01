De ser el hombre más bello de Ibiza a Mister International Spain 2026: así es el nuevo ganador

Javier Iglesias ya tiene nueva corona. El representante de Baleares, residente en Ibiza, se ha alzado este sábado con el título de Mister International Spain 2026 en una gala celebrada en el Teatro Romano de Medellín, en Badajoz. Su victoria le permitirá dar ahora el salto al circuito internacional y representar a España en uno de los grandes certámenes de belleza masculina.

Iglesias tiene 27 años, mide 1,87 metros y trabaja como agente inmobiliario en Ibiza. Su perfil también destaca por su formación en Comercio Internacional y en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, además de un nivel C1 de inglés. Entre sus aficiones figuran el fútbol, el deporte, los viajes y disfrutar de su tiempo libre con sus amigos.

El representante balear llegó a la competición tras un mes y medio de preparación específica, aunque ya contaba con experiencia en diferentes pruebas. En Medellín tuvo que superar varias fases hasta entrar en el grupo de los seis finalistas, junto a los representantes de Tenerife, Jaén, Las Palmas, Cantabria y Ourense.

Las pruebas deportivas y la de mejor cuerpo tuvieron un peso importante en su clasificación. Iglesias consiguió una de las mejores valoraciones del jurado y mantuvo sus opciones hasta el tramo decisivo de la gala.

Javier Iglesias, en una terraza de un local de Ibiza. / Instagram

Finalmente, el título cayó del lado del representante de Baleares. José Fernando García Mestre, de Tenerife, obtuvo el segundo puesto, mientras que Antón Regal, representante de Ourense, terminó tercero.

Los concursantes del Mister International Spain 2026 / Mister International Spain

"Es un orgullo muy grande"

Tras conocer el resultado, Javier Iglesias reconoció que supone "un orgullo muy grande" representar a España y destacó la felicidad que la noticia provoca en su familia. También admitió los nervios de los últimos momentos de la competición, aunque siempre confió en sus posibilidades de alcanzar las posiciones de cabeza, asegura.

La emoción alcanzó uno de sus momentos más intensos justo después de la proclamación. Su madre, que lo acompañó durante el certamen y se convirtió en uno de sus principales apoyos, lo abrazó entre lágrimas al conocer el resultado.

El hombre más bello de España, Javier Iglesias. / Instagram

La gala contó con la presentación de Víctor Cruz y Alba Pérez, Miss International Spain 2024, además de la actuación del artista Luitingo. El jurado incluyó, entre otros nombres, a Yola Berrocal, José Calle y Alejandro Cifo.

Con esta victoria, Javier Iglesias abre una nueva etapa lejos de Ibiza. El joven representará ahora a España en el circuito internacional de certámenes masculinos, donde tendrá la oportunidad de competir frente a candidatos de otros países.

El Mister International Spain constituye uno de los principales certámenes nacionales de belleza masculina y sus ganadores acceden después a diferentes competiciones internacionales de primer nivel.