Concursos
De ser el hombre más bello de Ibiza a Mister International Spain 2026: así es el nuevo ganador
Tras ganar la corona nacional, el balear Javier Iglesias se prepara para representar a España en la arena internacional
Javier Iglesias ya tiene nueva corona. El representante de Baleares, residente en Ibiza, se ha alzado este sábado con el título de Mister International Spain 2026 en una gala celebrada en el Teatro Romano de Medellín, en Badajoz. Su victoria le permitirá dar ahora el salto al circuito internacional y representar a España en uno de los grandes certámenes de belleza masculina.
Iglesias tiene 27 años, mide 1,87 metros y trabaja como agente inmobiliario en Ibiza. Su perfil también destaca por su formación en Comercio Internacional y en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, además de un nivel C1 de inglés. Entre sus aficiones figuran el fútbol, el deporte, los viajes y disfrutar de su tiempo libre con sus amigos.
El representante balear llegó a la competición tras un mes y medio de preparación específica, aunque ya contaba con experiencia en diferentes pruebas. En Medellín tuvo que superar varias fases hasta entrar en el grupo de los seis finalistas, junto a los representantes de Tenerife, Jaén, Las Palmas, Cantabria y Ourense.
Las pruebas deportivas y la de mejor cuerpo tuvieron un peso importante en su clasificación. Iglesias consiguió una de las mejores valoraciones del jurado y mantuvo sus opciones hasta el tramo decisivo de la gala.
Finalmente, el título cayó del lado del representante de Baleares. José Fernando García Mestre, de Tenerife, obtuvo el segundo puesto, mientras que Antón Regal, representante de Ourense, terminó tercero.
"Es un orgullo muy grande"
Tras conocer el resultado, Javier Iglesias reconoció que supone "un orgullo muy grande" representar a España y destacó la felicidad que la noticia provoca en su familia. También admitió los nervios de los últimos momentos de la competición, aunque siempre confió en sus posibilidades de alcanzar las posiciones de cabeza, asegura.
La emoción alcanzó uno de sus momentos más intensos justo después de la proclamación. Su madre, que lo acompañó durante el certamen y se convirtió en uno de sus principales apoyos, lo abrazó entre lágrimas al conocer el resultado.
La gala contó con la presentación de Víctor Cruz y Alba Pérez, Miss International Spain 2024, además de la actuación del artista Luitingo. El jurado incluyó, entre otros nombres, a Yola Berrocal, José Calle y Alejandro Cifo.
Con esta victoria, Javier Iglesias abre una nueva etapa lejos de Ibiza. El joven representará ahora a España en el circuito internacional de certámenes masculinos, donde tendrá la oportunidad de competir frente a candidatos de otros países.
El Mister International Spain constituye uno de los principales certámenes nacionales de belleza masculina y sus ganadores acceden después a diferentes competiciones internacionales de primer nivel.
- Una vecina reclama 60.000 euros a Sant Antoni por romperse la cadera al cruzar un paso de cebra, pero se queda sin indemnización
- Llama la atención: Que Formentera vuelva a quedarse sin inspector de turismo, y que el único que hay se coja vacaciones en pleno verano, que es cuando más se le necesita
- Juan Pedro Rodríguez, adjudicatario de una vivienda en Ibiza: 'Hay que confiar, que todo llega
- Roban joyas valoradas en hasta 18.000 euros en una joyería de Ibiza
- “No nos sirve de nada tener vuelos a Nueva York si en invierno solo tenemos cuatro directos a la Península”, Mar Ocaña, sobre los vuelos directos con Ibiza
- Cambio brusco de tiempo en Ibiza: llegan lluvias y tormentas
- Llama la atención: Que el asistente a una fiesta ilegal celebrada en un complejo ilegal (Casa Lola, sinónimo de ilegalidad) denuncie a tres policías locales de Sant Josep por intervenir y detener el evento
- Cazado a 182 km/h en una carretera de Ibiza limitada a 80: era un vehículo de servicio público