Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gestión del aguaViviendas de sa PenyaTemporada en Sant JosepPlanta biomasa
instagramlinkedin

Concursos

De ser el hombre más bello de Ibiza a Mister International Spain 2026: así es el nuevo ganador

Tras ganar la corona nacional, el balear Javier Iglesias se prepara para representar a España en la arena internacional

El ganador Mister International Spain 2026

El ganador Mister International Spain 2026 / Instagram

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Nuria García Macias

Nuria García Macias

Ibiza

Javier Iglesias ya tiene nueva corona. El representante de Baleares, residente en Ibiza, se ha alzado este sábado con el título de Mister International Spain 2026 en una gala celebrada en el Teatro Romano de Medellín, en Badajoz. Su victoria le permitirá dar ahora el salto al circuito internacional y representar a España en uno de los grandes certámenes de belleza masculina.

Iglesias tiene 27 años, mide 1,87 metros y trabaja como agente inmobiliario en Ibiza. Su perfil también destaca por su formación en Comercio Internacional y en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, además de un nivel C1 de inglés. Entre sus aficiones figuran el fútbol, el deporte, los viajes y disfrutar de su tiempo libre con sus amigos.

El representante balear llegó a la competición tras un mes y medio de preparación específica, aunque ya contaba con experiencia en diferentes pruebas. En Medellín tuvo que superar varias fases hasta entrar en el grupo de los seis finalistas, junto a los representantes de Tenerife, Jaén, Las Palmas, Cantabria y Ourense.

Las pruebas deportivas y la de mejor cuerpo tuvieron un peso importante en su clasificación. Iglesias consiguió una de las mejores valoraciones del jurado y mantuvo sus opciones hasta el tramo decisivo de la gala.

Javier Iglesias, en una terraza de un local de Ibiza.

Javier Iglesias, en una terraza de un local de Ibiza. / Instagram

Finalmente, el título cayó del lado del representante de Baleares. José Fernando García Mestre, de Tenerife, obtuvo el segundo puesto, mientras que Antón Regal, representante de Ourense, terminó tercero.

Los concursantes del Mister International Spain 2026

Los concursantes del Mister International Spain 2026 / Mister International Spain

"Es un orgullo muy grande"

Tras conocer el resultado, Javier Iglesias reconoció que supone "un orgullo muy grande" representar a España y destacó la felicidad que la noticia provoca en su familia. También admitió los nervios de los últimos momentos de la competición, aunque siempre confió en sus posibilidades de alcanzar las posiciones de cabeza, asegura.

La emoción alcanzó uno de sus momentos más intensos justo después de la proclamación. Su madre, que lo acompañó durante el certamen y se convirtió en uno de sus principales apoyos, lo abrazó entre lágrimas al conocer el resultado.

El hombre más bello de España, Javier Iglesias.

El hombre más bello de España, Javier Iglesias. / Instagram

La gala contó con la presentación de Víctor Cruz y Alba Pérez, Miss International Spain 2024, además de la actuación del artista Luitingo. El jurado incluyó, entre otros nombres, a Yola Berrocal, José Calle y Alejandro Cifo.

Con esta victoria, Javier Iglesias abre una nueva etapa lejos de Ibiza. El joven representará ahora a España en el circuito internacional de certámenes masculinos, donde tendrá la oportunidad de competir frente a candidatos de otros países.

Noticias relacionadas y más

El Mister International Spain constituye uno de los principales certámenes nacionales de belleza masculina y sus ganadores acceden después a diferentes competiciones internacionales de primer nivel.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una vecina reclama 60.000 euros a Sant Antoni por romperse la cadera al cruzar un paso de cebra, pero se queda sin indemnización
  2. Llama la atención: Que Formentera vuelva a quedarse sin inspector de turismo, y que el único que hay se coja vacaciones en pleno verano, que es cuando más se le necesita
  3. Juan Pedro Rodríguez, adjudicatario de una vivienda en Ibiza: 'Hay que confiar, que todo llega
  4. Roban joyas valoradas en hasta 18.000 euros en una joyería de Ibiza
  5. “No nos sirve de nada tener vuelos a Nueva York si en invierno solo tenemos cuatro directos a la Península”, Mar Ocaña, sobre los vuelos directos con Ibiza
  6. Cambio brusco de tiempo en Ibiza: llegan lluvias y tormentas
  7. Llama la atención: Que el asistente a una fiesta ilegal celebrada en un complejo ilegal (Casa Lola, sinónimo de ilegalidad) denuncie a tres policías locales de Sant Josep por intervenir y detener el evento
  8. Cazado a 182 km/h en una carretera de Ibiza limitada a 80: era un vehículo de servicio público

De ser el hombre más bello de Ibiza a Mister International Spain 2026: así es el nuevo ganador

De ser el hombre más bello de Ibiza a Mister International Spain 2026: así es el nuevo ganador

Susto de madrugada en el polígono Montecristo de Ibiza por el incendio de un furgón industrial

Susto de madrugada en el polígono Montecristo de Ibiza por el incendio de un furgón industrial

Casi mil familias buscan un piso asequible en Ibiza: el Ayuntamiento entrega las llaves de siete viviendas

Casi mil familias buscan un piso asequible en Ibiza: el Ayuntamiento entrega las llaves de siete viviendas

Llama la atención la protesta de un centenar de personas en la playa de Cala Saladeta contra la masificación turística en Ibiza

Obras en Ibiza: Los vecinos de Cas Serres contarán con un nuevo centro social con salas para actividades

Turismo en Ibiza: Sant Josep afronta una temporada "inestable" e "irregular" empeorada por la falta de aparcamiento

Turismo en Ibiza: Sant Josep afronta una temporada "inestable" e "irregular" empeorada por la falta de aparcamiento

«A mamá no le gustan los animales»

Denuncian "deficiencias estructurales" e "inacción de los políticos" en la gestión del agua en Ibiza: "Si cerramos el ciclo, habrá para todos"

Denuncian "deficiencias estructurales" e "inacción de los políticos" en la gestión del agua en Ibiza: "Si cerramos el ciclo, habrá para todos"
Tracking Pixel Contents