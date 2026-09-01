Ibiza y Formentera superan los 2,12 millones de turistas pese al frenazo del mercado extranjero

Eivissa y Formentera recibieron 2.124.827 turistas entre enero y julio de este año, un 1,4% más que en el mismo periodo de 2025, según los datos de la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) publicados este martes. El aumento es moderado, pero permite a las Pitiusas situarse por encima de los registros de los tres años anteriores: en los siete primeros meses de 2025 llegaron 2.095.395 visitantes; en 2024, 2.097.067, y en 2023, 2.090.002. En cuatro años, por tanto, el volumen apenas ha crecido un 1,7%, unas 35.000 personas, lo que dibuja más un escenario de estabilidad en máximos que una nueva fase de fuerte expansión.

En junio registró un descenso del 4,8%, hasta 560.121 turistas, y julio cerró con 711.357, apenas un 0,7% más que un año antes. La temporada llega así a julio con más visitantes en el acumulado, pero sin un aumento significativo en el mes de mayor afluencia contabilizado hasta ahora.

El principal motor es el mercado nacional. Los residentes en España, excluidos los de Balears, sumaron 534.790 turistas entre enero y julio, un 6% más que los 504.304 del mismo periodo de 2025. Su peso sobre el total ha pasado del 24,1% al 25,2%. El turismo extranjero, por el contrario, se mantiene prácticamente inmóvil: 1.590.038 visitantes, un 0,1% menos que los 1.591.091 de un año antes. Tres de cada cuatro turistas siguen procediendo del extranjero, pero todo el crecimiento neto de este año se explica por la demanda española.

Han llegado 469.516 británicos, un 0,7% más que en 2025

Entre los mercados internacionales, el Reino Unido conserva con claridad su posición dominante. Entre enero y julio se contabilizaron 469.516 británicos, un 0,7% más que en 2025, es decir. Además, las tasas interanuales del ejercicio pasado apuntaban ya a un balance acumulado ligeramente superior al de 2024, por lo que se trata de uno de los mercados más estables. En julio llegaron 154.141 británicos, prácticamente los mismos que un año antes.

El comportamiento más expansivo corresponde al grupo formado por Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. Sus visitantes alcanzaron los 254.962 hasta julio, un 12,1% más que en 2025. El rebote es especialmente relevante porque el año pasado este mercado había perdido terreno respecto a 2024. En 2026 creció con fuerza en abril, mayo y junio, aunque julio terminó con un retroceso del 1,7%.

Un 5,3% menos de alemanes

Alemania ofrece la evolución opuesta. El mercado alemán acumula 147.534 turistas, un 5,3% menos que hace un año, y prolonga la pérdida de volumen que ya se observaba en 2025 frente a 2024. La mejora de julio, con 42.247 viajeros y un aumento del 12,1%, no compensa los fuertes descensos de abril y mayo. Francia también cede en el conjunto del año: 146.028 turistas, un 2,7% menos. Su evolución ha sido muy irregular, con fuertes aumentos en abril y mayo seguidos de caídas del 20,6% en junio y del 29,1% en julio.

El mercado alemán acumula 147.534 turistas, un 5,3% menos que hace un año, y prolonga la pérdida de volumen que ya se observaba en 2025

Italia, otro de los mercados esenciales para las Pitiusas, presenta igualmente señales de debilidad. Entre marzo y julio se contabilizan 236.363 italianos, un 7,8% menos que en los mismos meses de 2025. Julio, no obstante, rompe esa tendencia con 95.673 visitantes, un 5,2% más.

Los hoteles ganan turistas

Los datos de alojamiento también reflejan cambios en la composición de la demanda. Entre enero y julio, 1.697.686 turistas utilizaron alojamientos turísticos de mercado —hoteles, alquileres y otras modalidades remuneradas—, un 0,8% más que en 2025. Su peso, sin embargo, baja ligeramente hasta el 79,9% del total, frente al 80,3% del año pasado y el 81,2% de 2024. El alojamiento turístico de no mercado alcanza 427.140 turistas, un 3,7% más que en 2025 y un 8,5% más que en 2024.

Dentro de los establecimientos de mercado, los hoteles y similares refuerzan su posición. Acumulan 1.403.821 turistas, un 2,7% más interanual, y concentran el 66,1% de todos los visitantes recibidos hasta julio. El alojamiento en alquiler se mantiene casi estable: 252.711 turistas, un 0,7% menos que el año pasado, aunque todavía un 4,5% por encima de 2024.

En el alojamiento no de mercado, la segunda residencia es utilizada por 129.114 turistas, un 2,9% más que en 2025 y un 20,1% más que dos años atrás. Otras modalidades no de mercado (se supone que el alquiler ilegal entra en este apartado) suman 298.026 visitantes, un 4% más.

Repuntan los paquetes turísticos

También repunta este año la contratación de paquetes turísticos, aunque continúa lejos de ser la fórmula mayoritaria para viajar a las Pitiusas. Entre abril y julio, 405.713 turistas llegaron con paquete turístico, un 9,9% más que en 2025. Representan el 20,3% de los casi dos millones de visitantes recibidos en ese periodo, frente al 18,6% de 2025. Aun así, el volumen sigue un 5,9% por debajo de 2023, cuando se contabilizaron 431.174 turistas con paquete y esta modalidad concentraba el 22% de las llegadas.

Por meses, el paquete turístico tuvo su mayor peso en junio: lo contrataron 142.123 viajeros, el 25,4% del total y un 19,5% más que un año antes. En mayo fueron 112.617, el 23,1%; y en julio, 131.536, el 18,5%, con un incremento interanual del 2,5%. En abril fueron 19.437 usuarios, el 8,2% del total.