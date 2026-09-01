"El 'squirt' es mi especialidad". Un soltero de Ibiza deja sin palabras a su cita en First Dates

Álex, un soltero de 37 años procedente de Ibiza, ha acudido a First Dates dispuesto a encontrar el amor, aunque desde el primer momento ha dejado claro que su cita no encajaba con sus preferencias. El ibicenco ha compartido mesa con Silvia, de 43 años, que volvía al programa después de participar en uno de sus especiales.

Silvia buscaba a una persona a la que le guste descubrir, viajar y que tenga una personalidad fuerte. La primera impresión de la soltera sobre Álex ha sido positiva. Para él, en cambio, la cita ha sido muy distinta.

"Físicamente no es para mí", ha reconocido el ibicenco al hablar de su primera impresión sobre Silvia. Su actitud durante la cena tampoco ha ayudado a generar demasiada conexión. La propia soltera ha llegado a pensar que se encontraba ante "un tipo poco interesado".

La conversación ha avanzado con cierta dificultad. Cuando Silvia le ha pedido que le cuente lo que quiera sobre él, Álex solo ha respondido: "Nada". Una respuesta que ha dejado patente la poca iniciativa del soltero para acercarse a su cita.

Por un momento, la charla toma otro rumbo cuando inician el juego de las tarjetas de preguntas '¿Cuál es tu talento sexual?'. Álex sorprende a Silvia al asegurar que tiene una particular especialidad: "El squirt, es mi especialidad". Ante el interés de su cita, el ibicenco explicado que algunas de sus parejas nunca habían vivido esa experiencia y que varias le habían asegurado que era la primera vez que les ocurría.

Pero la cita no termina con Silvia como protagonista de la atención de Álex. El soltero, embelesado por Lidia, una de las camareras del programa, revela en el confesionario del programa una petición particular para la próxima vez que visite el plató: "La próxima vez que me invitéis, espero que me pongáis a una Lidia".