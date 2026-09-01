Ibiza duplica en cinco años su superficie agraria ecológica: así se reparte el terreno por municipios

La superficie agraria útil en ecológico de Ibiza alcanzó en 2025 las 1.590 hectáreas, más del doble que las 792 registradas en 2020. En cinco años, su peso sobre el conjunto de la superficie agrícola de la isla ha pasado del 8,8% al 20,4%, según los datos del Informe de Sostenibilidad de Ibiza 2025, elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad de Ibiza & Formentera Preservation.

Este avance sitúa a Ibiza a 4,6 puntos porcentuales del objetivo europeo de alcanzar el 25% de superficie agraria ecológica en 2030. Los datos han sido facilitados por el Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (Irfap) y el Consell Balear de Producció Agrària Ecològica (Cbpae). El informe está financiado íntegramente por el Consell Insular de Ibiza.

Solo en el último año, la superficie agraria ecológica aumentó en 138 hectáreas, al pasar de 1.452 hectáreas en 2024 a 1.590 en 2025. Esto supone un crecimiento del 9,5%.

"Que la superficie ecológica haya aumentado es una buena noticia, pero estos datos deben interpretarse dentro de la reducida dimensión que mantiene la actividad agraria en Ibiza", advierte Elisa Langley, coordinadora del Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza & Formentera Preservation. Langley subraya que el crecimiento de la agricultura ecológica debe ir acompañado de “medidas que permitan mantener y fortalecer el sector agrario de la isla”.

Sant Antoni registra el mayor incremento

Entre 2024 y 2025, la superficie inscrita como agricultura ecológica aumentó en cuatro de los cinco municipios de la isla y se mantuvo estable en Ibiza. El mayor incremento se produjo en Sant Antoni, que pasó de 341 hectáreas en 2024 a 393 en 2025. Son 52 hectáreas más y un crecimiento del 15,25%.

Le siguió Sant Josep, que pasó de 443 a 494 hectáreas, con 51 hectáreas más y un incremento del 11,51%. En Sant Joan, la superficie aumentó en 26 hectáreas, desde las 284 de 2024 hasta las 310 de 2025, un 9,15% más.

Santa Eulària pasó de 380 a 385 hectáreas, cinco más y un crecimiento del 1,32%, mientras que Ibiza se mantuvo en cuatro hectáreas en ambos años. De esta forma, Sant Josep fue en 2025 el municipio con mayor superficie de tierras de cultivo ecológico, con 494 hectáreas. Le siguen Sant Antoni, con 393; Santa Eulària, con 385; Sant Joan, con 310; e Ibiza, con cuatro hectáreas.

Por usos y cultivos ecológicos, el mayor incremento respecto a 2024 correspondió a bosque y recolección silvestre, cuya superficie aumentó un 15,6% en 2025, principalmente en relación con actividades ganaderas desarrolladas en entornos boscosos.

También aumentó la superficie destinada a viña, con un 13,6% más; cereales y leguminosas, con un 12,7%; cítricos, con un 12,5%; y frutos secos, con un 11%.

Más operadores, pero no más productores

El número de operadores ecológicos pasó de 161 en 2024 a 171 en 2025. Este concepto engloba tanto a quienes producen materias primas agrarias como a quienes elaboran o transforman productos ecológicos. Los diez nuevos fueron elaboradores, mientras que el número de productores se mantuvo estable. "Este comportamiento refleja un mayor dinamismo en las fases posteriores de la cadena de valor, aunque también evidencia que el incremento de operadores no se tradujo en una ampliación de la base productiva ecológica local", explica Langley.

La coordinadora del Observatorio considera necesario analizar la evolución de la superficie certificada y el origen de las materias primas para determinar si este crecimiento fortalece realmente el sector primario de Ibiza.

En perspectiva, el número de operadores ecológicos se ha más que duplicado durante la última década, al pasar de 84 en 2015 a 171 en 2025. Además, mantiene una trayectoria ascendente desde 2005 sin registrar descensos.

Sólo producción ovina y avícola

En cuanto al rebaño ecológico, en Ibiza únicamente hubo producción ovina y avícola en 2025. Las cifras no variaron respecto a 2024: el número de aves se mantuvo en 7.525 y el de ovejas, en 82.

Desde el Observatorio recuerdan que la agricultura ecológica no solo contribuye a producir alimentos, sino también a mantener el paisaje agrario y los usos tradicionales del territorio, conservar el suelo y la biodiversidad asociada a los espacios agrícolas y aumentar la resiliencia del sistema agroalimentario insular.

Por ello, la entidad considera necesario reforzar el apoyo al sector agrario mediante ayudas y programas específicos adaptados a la realidad de Ibiza, facilitar la comercialización y promoción del producto local, apoyar el mantenimiento de las explotaciones y favorecer el relevo generacional.

"En una isla sometida a problemas como la sequía, los incendios o las plagas, mantener una actividad agraria viable es también una forma de proteger el territorio y aumentar su capacidad de adaptación", concluye Langley.