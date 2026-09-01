Educación
«¿Somos nosotros los que tenemos que limpiar las aulas?»: docentes de Can Misses denuncian el estado del centro
Los docentes aseguran que han regresado este martes al colegio y se han encontrado aulas con cajas y suciedad y los baños todavía en obras, y reclaman una solución antes del inicio del curso
El profesorado del colegio de Can Misses ha denunciado este martes las condiciones en las que se ha encontrado el centro educativo a su regreso para preparar el inicio del nuevo curso escolar. Según explica uno de los maestros, los docentes han llegado al colegio este 1 de septiembre y se han encontrado con obras todavía sin finalizar, abundante polvo, cajas, sillas y diferentes espacios pendientes de acondicionar.
«Acabamos de llegar al cole hoy, día uno, y nos hemos encontrado el cole hecho un desastre», relata el docente. Según explica, las obras habrían comenzado hace apenas unos días y los trabajos todavía continúan. «Está todo llenísimo de polvo, de cajas, de cosas sin terminar», señala, antes de añadir que los baños tampoco están acabados.
Ante esta situación, miembros del claustro han decidido dar a conocer las condiciones en las que han encontrado las instalaciones. El maestro explica que la iniciativa parte de docentes del centro y que también han trasladado la situación a algunos padres que forman parte del consejo escolar para que puedan valorar qué medidas adoptar.
¿Quién se encargará de limpiar las aulas?
Una de las cuestiones que más preocupa a los docentes es cómo se acondicionarán ahora los espacios afectados por las obras y, especialmente, quién se encargará de su limpieza. El maestro plantea la posibilidad de que esta tarea pueda recaer sobre el propio profesorado antes del comienzo de las clases. «¿Somos nosotros los que tenemos que limpiar las aulas? Porque creo que nos toca a nosotros», afirma.
Los docentes reclaman que el centro pueda estar preparado y en condiciones adecuadas antes de la incorporación del alumnado. Su intención, explican, es dar visibilidad a una situación que consideran necesario resolver en los días previos al inicio de las clases. «Algo habría que hacer, como darle voz a esto», resume el maestro en su mensaje, en el que insiste en que la preocupación surge entre miembros del claustro después de comprobar el estado en el que se encontraban las instalaciones a su regreso al colegio.
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