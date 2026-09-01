Bienestar animal
"Ya han atropellado a varios": piden ayuda para rescatar a varios perros abandonados junto a una carretera de Ibiza
Varios perros y gatos en estado de desnutrición se acercan a un restaurante de la carretera de Cala Tarida en busca de comida
La presencia de varios perros abandonados junto a una carretera de Ibiza ha generado una nueva denuncia en redes sociales. La cuenta de Instagram Ibiza sin filtro ha publicado un vídeo en el que muestra a varios animales que, según su testimonio, viven en los alrededores de un restaurante de la carretera de Cala Tarida y se acercan a la zona en busca de comida.
El vídeo muestra a varios perros con signos de desnutrición y abandono, además se muestran muy desconfiados cuando el creador de contenido intenta darles comida. «Están en los huesos los pobres», afirma durante la grabación. También señala el peligro que supone para los animales la circulación de vehículos por la vía próxima.
Según explica un testigo de la zona, varios perros y gatos ya habrían muerto atropellados en este punto. «Ya han matado a más de un perro y a gatos», asegura en el vídeo. También relata el caso de un perro al que alimentaba y que, según su testimonio, encontró muerto tras ser atropellado.
La situación, además del riesgo para los animales, puede afectar a la seguridad vial. La aparición repentina de un perro en la calzada puede obligar a un conductor a realizar una maniobra brusca para evitarlo y provocar un accidente.
Un problema que, según los vecinos, lleva años
El autor de la publicación asegura que varias personas de la zona le han explicado que el problema existe desde hace años y que la presencia de animales ha aumentado con el tiempo.
Según ha narrado en la publicación, los perros continúan reproduciéndose y una de las hembras podría estar embarazada. Esta situación elevaría el número de animales que sobreviven en los alrededores de la carretera y aumentaría también el riesgo de nuevos atropellos.
La publicación reclama una actuación que permita controlar la situación y evitar nuevas camadas en estas condiciones. «Ellos no han elegido estar allí», señala el texto que acompaña al vídeo.
- Una vecina reclama 60.000 euros a Sant Antoni por romperse la cadera al cruzar un paso de cebra, pero se queda sin indemnización
- Llama la atención: Que Formentera vuelva a quedarse sin inspector de turismo, y que el único que hay se coja vacaciones en pleno verano, que es cuando más se le necesita
- Juan Pedro Rodríguez, adjudicatario de una vivienda en Ibiza: 'Hay que confiar, que todo llega
- Roban joyas valoradas en hasta 18.000 euros en una joyería de Ibiza
- “No nos sirve de nada tener vuelos a Nueva York si en invierno solo tenemos cuatro directos a la Península”, Mar Ocaña, sobre los vuelos directos con Ibiza
- Cambio brusco de tiempo en Ibiza: llegan lluvias y tormentas
- Llama la atención: Que el asistente a una fiesta ilegal celebrada en un complejo ilegal (Casa Lola, sinónimo de ilegalidad) denuncie a tres policías locales de Sant Josep por intervenir y detener el evento
- Cazado a 182 km/h en una carretera de Ibiza limitada a 80: era un vehículo de servicio público