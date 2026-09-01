"Ya han atropellado a varios": piden ayuda para rescatar a varios perros abandonados junto a una carretera de Ibiza

La presencia de varios perros abandonados junto a una carretera de Ibiza ha generado una nueva denuncia en redes sociales. La cuenta de Instagram Ibiza sin filtro ha publicado un vídeo en el que muestra a varios animales que, según su testimonio, viven en los alrededores de un restaurante de la carretera de Cala Tarida y se acercan a la zona en busca de comida.

El vídeo muestra a varios perros con signos de desnutrición y abandono, además se muestran muy desconfiados cuando el creador de contenido intenta darles comida. «Están en los huesos los pobres», afirma durante la grabación. También señala el peligro que supone para los animales la circulación de vehículos por la vía próxima.

Según explica un testigo de la zona, varios perros y gatos ya habrían muerto atropellados en este punto. «Ya han matado a más de un perro y a gatos», asegura en el vídeo. También relata el caso de un perro al que alimentaba y que, según su testimonio, encontró muerto tras ser atropellado.

La situación, además del riesgo para los animales, puede afectar a la seguridad vial. La aparición repentina de un perro en la calzada puede obligar a un conductor a realizar una maniobra brusca para evitarlo y provocar un accidente.

Un problema que, según los vecinos, lleva años

El autor de la publicación asegura que varias personas de la zona le han explicado que el problema existe desde hace años y que la presencia de animales ha aumentado con el tiempo.

Según ha narrado en la publicación, los perros continúan reproduciéndose y una de las hembras podría estar embarazada. Esta situación elevaría el número de animales que sobreviven en los alrededores de la carretera y aumentaría también el riesgo de nuevos atropellos.

La publicación reclama una actuación que permita controlar la situación y evitar nuevas camadas en estas condiciones. «Ellos no han elegido estar allí», señala el texto que acompaña al vídeo.