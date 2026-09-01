El gasto turístico en Ibiza y Formentera alcanza los 2.585 millones hasta julio, un 7,6% más

Los turistas que visitaron Eivissa y Formentera entre enero y julio realizaron un gasto turístico de 2.585,07 millones de euros, un 7,6% más que los 2.403,24 millones registrados durante el mismo periodo de 2025. El incremento supera ampliamente al experimentado por el número de visitantes: como reflejan los datos de Frontur publicados este martes, las Pitiusas recibieron 2.124.827 turistas durante los siete primeros meses del año, apenas un 1,4% más que los 2.095.395 contabilizados un año antes.

El resultado muestra que el crecimiento económico asociado al turismo no procede principalmente de un aumento del número de viajeros, sino de un mayor gasto por visitante (sobre todo debido al incremento del gasto en el viaje y en el alojamiento) y de un incremento de las pernoctaciones. Cada turista gastó una media de 1.216,6 euros durante su viaje, frente a los 1.146,92 euros del mismo periodo de 2025, lo que supone un aumento del 6,1%. El gasto acumulado se sitúa además en su nivel más elevado de la serie. En los siete primeros meses de 2024 había alcanzado los 2.328,41 millones y en 2023 los 2.329,22 millones. En apenas dos años, por tanto, ha avanzado un 11%, mientras que el volumen de turistas se mantiene prácticamente en los mismos niveles.

Julio ilustra especialmente esta evolución. Los 711.357 turistas que llegaron ese mes gastaron 1.059,74 millones de euros, un 6,4% más que en julio de 2025, pese a que las llegadas únicamente aumentaron un 0,7%. El gasto medio se elevó hasta los 1.489,75 euros por turista, un 5,8% más.

Más noches explican parte del incremento

El gasto diario presenta una evolución bastante más moderada que el desembolso total. Entre enero y julio, cada visitante gastó de media 235,13 euros por jornada, frente a 231,14 euros en 2025, apenas un 1,7% más. La otra parte de la explicación está en la duración de los viajes. Los turistas acumularon 10,99 millones de pernoctaciones durante los siete primeros meses del año, un 5,7% más que los 10,40 millones de 2025. La estancia media acumulada pasa así de 4,96 a 5,17 noches por turista, un incremento de aproximadamente el 4,3%.

La diferencia resulta todavía más visible entre los visitantes extranjeros. Aunque las llegadas internacionales permanecieron prácticamente congeladas -1.590.038 turistas, un 0,1% menos-, su gasto aumentó un 7,6%, desde 2.035,96 hasta 2.190,21 millones de euros.

Cada turista extranjero gastó, pues, de media unos 1.377 euros, casi 98 euros más que en el mismo periodo del año pasado y un 7,6% de incremento. Además, sus pernoctaciones aumentaron un 6,1%, hasta superar los 8,09 millones. Su estancia media pasó de 4,79 a 5,09 noches, mientras que el gasto diario únicamente aumentó alrededor de un 1,4%.

Cada turista extranjero gastó de media unos 1.377 euros; cada español, 738 euros

Entre los turistas procedentes del resto de España ocurre algo distinto. Su gasto alcanza los 394,86 millones de euros, un 7,5% más, pero este crecimiento está acompañado de un aumento del 6% en el número de viajeros. El desembolso medio por turista nacional se sitúa así en unos 738 euros, apenas un 1,4% más que el año anterior, y muy por debajo de la media porque el turista español tiene un poder adquisitivo mucho más bajo que, por ejemplo, un alemán o un británico.

Así, y por mercados concretos y entre abril y julio, los británicos gastaron 538,71 millones de euros, un 1% más que en 2025, mientras que su número prácticamente no cambió. El gasto medio por turista aumentó cerca de un 0,9%. El mercado alemán ofrece una situación más llamativa: entre abril y julio llegaron un 7,2% menos de turistas, pero su gasto solo descendió un 1,3%, hasta los 178,3 millones de euros. Como resultado, el gasto por visitante alemán aumentó un 6,4%. No hay datos de otras nacionalidades.

Turista alojado en hotel: 1.305 euros por viaje

La elección de alojamiento también determina importantes diferencias económicas. Los turistas hospedados en alojamientos turísticos de mercado -hoteles, apartamentos, viviendas alquiladas y otras modalidades de pago- generaron 2.215,44 millones de euros entre enero y julio, un 6,3% más que un año antes. Esta modalidad concentra el 85,7% del gasto total, aunque representa aproximadamente el 79,9% de los turistas. El desembolso medio por viajero se sitúa así en torno a los 1.305 euros.

Por otro lado, quienes utilizan alojamientos de no mercado -como una segunda residencia propia o viviendas de familiares o amigos, o ilegales- gastaron 369,64 millones de euros, un 15,6% más. Es el incremento porcentual más elevado de los dos grandes grupos de alojamiento. Su gasto medio ronda los 865 euros por turista.

De los más de 2.585 millones de gasto turístico contabilizados hasta julio, el gasto en transporte supone la mayor partida, con 668,78 millones

Los datos sobre paquetes turísticos también permiten completar la fotografía. Entre abril y julio, 405.713 turistas viajaron con paquete, alrededor del 20,3% del total recibido en esos cuatro meses. Sin embargo, generaron 526,3 millones de euros, el 21,2% del gasto, con una media de unos 1.297 euros por persona. Los viajeros sin paquete gastaron unos 1.233 euros de media.

El gasto en transporte eleva la factura

De los más de 2.585 millones de gasto turístico contabilizados hasta julio, el gasto en transporte supone la mayor partida, con 668,78 millones, un 8,3% más que un año antes. Le sigue el alojamiento, con 568,31 millones, un 4,9% más; la manutención, que incluye principalmente restauración y alimentación, con 493,52 millones, un 4,2% más; y las actividades de ocio, cultura y deporte, con 345,51 millones, que constituyen la excepción al registrar una caída cercana al 4%. Asimismo, el gasto en compras alcanza los 93,39 millones y aumenta más de un 50%, aunque parte de una cifra mucho menor.