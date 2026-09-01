Formentera descarta devolver la competencia de menores gracias al "esfuerzo extraordinario" del Govern

El Consell de Formentera ha constatado la imposibilidad legal de continuar con la vía de devolver al Govern balear la competencia de protección de menores y centrará sus reivindicaciones en otras vías jurídicas, institucionales y políticas para afrontar la crisis migratoria que sufre la isla, al tener que tutelar a todos los menores no acompañados que llegan a la isla. Según informa la institución en un comunicado, las limitaciones establecidas por el marco estatutario dificultan esta posibilidad y, en las circunstancias actuales, considera que la prioridad debe ser garantizar que Formentera disponga de los recursos suficientes para prestar adecuadamente los servicios sociales en la isla.

Esta imposibilidad jurídica, según señala el Consell, no significa que considere resuelta la situación ni que renuncie a continuar reclamando soluciones ante una realidad que califica de "absolutamente excepcional". La institución reorientará esta reivindicación hacia todas aquellas vías jurídicas, institucionales y políticas que permitan garantizar que Formentera disponga de los recursos y los mecanismos necesarios para prestar adecuadamente los servicios que tiene encomendados.

Nueva aportación de 10 millones

En este sentido, el Consell valora el "esfuerzo extraordinario" del Govern balear para prestar apoyo financiero a la institución insular. Este compromiso se ha traducido en una aportación de 4,1 millones de euros en 2025 y de tres millones de euros en 2026, unos recursos que, según el Consell, han permitido aliviar el impacto que la gestión de los menores tiene sobre sus finanzas.

A este apoyo se suma una nueva aportación, ya aprobada, de 10 millones de euros más para el Consell, que, según la institución, permitirá reforzar los recursos disponibles y dar una respuesta más estable a las necesidades derivadas de esta competencia y del resto de competencias en materia social.

El Consell considera que este compromiso "evidencia la voluntad" del Govern balear de dar respuesta a una situación que, según sostiene, supera claramente la capacidad ordinaria de una administración como la de Formentera. La institución añade, sin embargo, que este apoyo no puede sustituir la responsabilidad que corresponde al Gobierno de España ante un fenómeno migratorio que tiene una dimensión estatal y europea.

El Consell reitera que Formentera continuará cumpliendo con sus obligaciones de protección y atención, pero defiende que una isla con las dimensiones y los recursos de Formentera no puede asumir de manera indefinida y prácticamente en solitario las consecuencias de una situación migratoria de esta magnitud.