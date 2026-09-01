Así ha sido la emotiva despedida de Antonio Buendía, cabo mayor de la Guardia Civil de Ibiza

Hay despedidas que resumen toda una vida profesional. La de Antonio Buendía Ávila, cabo mayor de la Guardia Civil, es una de ellas. Tras 40 años de servicio en Ibiza, el agente ha puesto punto final a una trayectoria de compromiso con la isla y por sus 32 años de trabajo en el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Un vídeo difundido en redes sociales por la cuenta oficial de Guardia Civil 062 muestra uno de los momentos más emotivos de su despedida. Buendía recorre las instalaciones y se despide uno por uno de sus compañeros, entre abrazos, saludos y muestras de cariño después de tantos años compartidos.

Años de dedicación

Antes de desarrollar gran parte de su carrera profesional en Ibiza, el cabo mayor pasó por el Grupo de Acción Rápida (GAR). Su trayectoria le llevó después a permanecer durante décadas en la isla, donde se convirtió en uno de los agentes con una carrera más vinculada al servicio de la Guardia Civil en el ámbito marítimo.

La despedida también ha contado con el reconocimiento de las instituciones ibicencas. El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, rindió homenaje el pasado sábado a Antonio Buendía por sus 40 años de dedicación, compromiso y servicio en la isla.

Durante el acto, Marí entregó al cabo mayor una pieza de cerámica elaborada por el ceramista ibicenco Toniet, como símbolo de agradecimiento por toda una trayectoria profesional dedicada a Ibiza.

Así, entre reconocimientos institucionales y abrazos de sus compañeros, Antonio Buendía cierra una etapa de cuatro décadas vinculada a la Guardia Civil y a la isla que ha sido el escenario de gran parte de su vida profesional.