‘Danza a Escena’ programa seis funciones en Ibiza entre septiembre y noviembre

La decimoséptima edición de ‘Danza a Escena’ llega a Ibiza con seis funciones programadas en el Auditori de Cas Serres entre el 4 de septiembre y el 27 de noviembre. El circuito estatal, promovido por la Dirección General de Artes Escénicas y Música (DGAEM) y desarrollado por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública, reunirá en la isla a compañías y coreógrafos de distintos puntos del país.

La programación arranca este viernes, 4 de septiembre, a las 20 horas, con la tinerfeña Paula Quintana y su obra 'Atlas de anatomía', una mirada al cuerpo femenino y a las tradiciones heredadas que lo atraviesan generación tras generación. La pieza se plantea como un solo compartido entre una performer-bailarina y un coro de voces en escena, explican desde la organización.

Inka Romani. / Marike Moscioni

El día 17 será el turno de Inka Romaní con 'Fandango Reloaded', una propuesta que se mueve en "los espacios fronterizos entre la danza tradicional y la urbana". La creadora valenciana plantea "una investigación arqueológica en la que la danza activa una experiencia ritual común y se pregunta cómo puede devolverse hoy el fandango a la calle".

El sábado 26 de septiembre llegará a Cas Serres la compañía gallega Elahood con 'NÓ', una obra de "danzas urbanas bajo una mirada de creación contemporánea". La pieza, creada por Aina Lanas y Kenrick Sandy, "invita al público a un viaje onírico atravesado por la ironía, la fantasía, la deconstrucción de género y la conciencia de clase", añaden.

Elahood. / Miramemira S.L

Ya en octubre, el día 2 a las 20 horas, el Premio Nacional de Danza 2014 Daniel Abreu presentará 'Es aquí', una obra nacida de "una reflexión sobre el desarraigo y el sentido de pertenencia". Interpretada por Diego Pazo y el propio Abreu, la pieza aborda el derecho a ocupar el espacio que corresponde a cada persona y combina danza, luz y sonido.

Al día siguiente se subirá al escenario OSA+MUJIKA con 'LANA', la quinta obra de larga duración de Jaiotz Osa y Xabier Mujika. El espectáculo, interpretado por cinco bailarines, reflexiona sobre la relación entre identidad y trabajo, la jerarquía empresarial, la competitividad, la falta de tiempo y el agotamiento de una sociedad que a menudo sitúa la vida laboral por encima de la personal.

El circuito se despedirá de Ibiza el 27 de noviembre con 'Mutar. Romper. Vibrar', de Carmen Fumero cía., con las canarias afincadas en Madrid Dácil González, Premio Nacional de Danza, y Carmen Fumero. En esta ocasión estarán acompañadas por la violonchelista Elisa Tejedor y la cantante Aurora Arteaga en una pieza de 60 minutos sobre el cambio constante en la vida, tanto a nivel personal como físico.

Entradas ya a la venta

‘Danza a Escena’ desplegará este año su programación en espacios escénicos de titularidad pública de diez comunidades autónomas: Andalucía, País Vasco, Comunidad de Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias, Castilla y León, Región de Murcia y Cataluña.

Desde su creación, el circuito ha programado casi 350 espectáculos, que han llegado a 500 escenarios con alrededor de 1.800 funciones y más de 370.000 espectadores, "consolidándose como uno de los programas de impulso a la danza en España", indican desde la organización. Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma Ticketib. El precio es de ocho euros en venta anticipada y de 12 euros en taquilla.