Cinco observaciones astronómicas gratuitas en Ibiza: estas son las fechas

El Consell de Ibiza, en colaboración con la Agrupació Astronòmica d’Eivissa (AAE), organiza una nueva edición de las ‘Nits d’Estels’, un ciclo de observaciones astronómicas que se celebrará en el Observatorio de ses Païsses de Cala d’Hort durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. En esta edición, se han programado cinco jornadas de observación astronómica, con una capacidad máxima de 30 participantes por sesión. Los encuentros permitirán a los asistentes aprender a identificar las principales constelaciones y observar nebulosas, galaxias y otros elementos del espacio profundo, así como el planeta Saturno, tal y como explica la institución insular en un comunicado.

Las actividades son gratuitas, aunque es imprescindible inscribirse previamente. Además, dado que no está permitido acceder al Observatorio con vehículos particulares, el Consell facilitará también de forma gratuita el traslado en autobús de todos los participantes. El autobús saldrá desde la sede del Consell, en la avenida de España, 49, una hora antes del inicio de cada observación, y regresará al mismo punto una vez finalizada la actividad.

Cinco observaciones entre septiembre y noviembre

La primera de las ‘Nits d’Estels’ tendrá lugar el 5 de septiembre, a las 22 horas. Las siguientes sesiones se celebrarán el 19 de septiembre, a las 21.30 horas; el 10 de octubre, a las 20.30 horas; el 31 de octubre, a las 20.30 horas; y el 14 de noviembre, también a las 20.30 horas.

Los periodos de inscripción serán los siguientes: para la sesión del 5 de septiembre, del 28 al 30 de agosto; para la del 19 de septiembre, del 11 al 13 de septiembre; para la del 10 de octubre, del 2 al 4 de octubre; para la del 31 de octubre, del 23 al 25 de octubre; y para la del 14 de noviembre, del 6 al 8 de noviembre. En todos los casos, el plazo de inscripción se abrirá a partir de las 9 horas del primer día indicado.

Las personas interesadas pueden solicitar plaza a través del correo electrónico visitapatrimoni@conselldeivissa.es, indicando el nombre y apellidos de los asistentes y un teléfono de contacto.

Se permitirá inscribir un máximo de dos personas por cada solicitud, salvo en el caso de unidades familiares simples. Las plazas se asignarán por orden de entrada de los correos electrónicos hasta completar el aforo disponible en cada jornada.

El Consell recuerda que las observaciones se desarrollan al aire libre y están condicionadas por la meteorología, por lo que el calendario previsto puede estar sujeto a modificaciones o anulaciones. La actividad está dirigida a mayores de seis años.