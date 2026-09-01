BJones, dj de Ibiza, tras superar el cáncer: "Nunca dejé que la enfermedad parara mi vida"

La dj y productora afincada en Ibiza, BJones, ha compartido una nueva reflexión después de superar el cáncer que la ha mantenido alejada de los escenarios durante buena parte de este año. La artista repasa en un vídeo cómo afrontó la enfermedad y explica que decidió no permitir que el diagnóstico condicionara por completo su vida.

"Decidí encontrar luz en la oscuridad", cuenta BJones en la publicación. La artista reconoce que centrar toda su atención en el cáncer habría aumentado su sufrimiento y también el de su familia, que ya estaba atravesando un momento complicado.

Por eso, la artista buscó una motivación que le permitiera mirar más allá del tratamiento. "Encontré una salida, encontré algo que me llenaba, que me llenaba de emociones, un gol, un plan", explica.

Ese objetivo estuvo ligado a la música y, especialmente, a la posibilidad de volver a uno de los escenarios más importantes de su trayectoria: Tomorrowland. Durante los meses de tratamiento, la dj mantuvo sus proyectos musicales y convirtió la preparación de su regreso al festival en uno de sus principales motores.

La música como refugio durante el tratamiento

BJones hizo público a comienzos de año que padecía un cáncer linfático y explicó que la enfermedad había afectado a su cráneo y a su médula. Desde el hospital aseguró entonces que lucharía por recuperarse y lanzó un mensaje que se ha convertido en una de las frases que ha acompañado su proceso: "Lo voy a superar al 100%".

Durante el tratamiento, la artista continuó trabajando en su música. En febrero presentó 'Side Effects' y en marzo lanzó 'Stronger', dos canciones vinculadas directamente con la experiencia que estaba viviendo. En aquel momento, definió la música como su "salvavidas" y su "mejor arma".

Ahora explica que mantener la mente ocupada en sus proyectos le permitió afrontar la enfermedad de otra manera. "Hasta el día en que me dieron la noticia de que estaba cancer free, no fui consciente del cáncer tan grave que había sufrido", reconoce.

La dj explica que dividió su atención entre el presente y el futuro. Mientras afrontaba el tratamiento, continuó pensando en sus próximos proyectos, en su música y en su sello. "Mi mente estaba dividida, no solo en la actualidad, en lo que tenía, pero yo seguía en mi futuro, en mi música, en mi sello", relata.

La dj durante su actuación en Tomorrowland / Instagram

Un objetivo para mirar hacia delante

La recuperación de BJones tuvo uno de sus momentos más simbólicos el pasado 19 de julio, cuando regresó a Tomorrowland. La artista había convertido esa actuación en un objetivo durante los meses más complicados de su enfermedad.

"Hoy puedo decir con una enorme felicidad que lo he superado al 100%", anunció antes de regresar al festival. El camino, sin embargo, no terminó con el regreso al escenario. La dj explicó que el tratamiento le había dejado efectos secundarios y que durante un tiempo necesitaría utilizar una silla de ruedas. "No será para siempre", afirmó entonces.

Su nueva publicación añade ahora otra pieza a ese proceso: la importancia que tuvo para ella seguir proyectándose hacia el futuro.

BJones en el festival de música electrónica. / Instagram

"No dejé que el cáncer parara mi vida"

La reflexión de BJones no se centra únicamente en la enfermedad, sino en la manera en la que decidió convivir con ella durante el tratamiento. La artista reconoce que el cáncer estaba presente, pero no quiso convertirlo en el único eje de su vida. "Nunca paré en mi vida por el cáncer, no dejé que el cáncer parara mi vida", concluye.

Con este mensaje, BJones vuelve a compartir con sus seguidores una parte de su experiencia durante una enfermedad que hizo pública a principios de año y que, meses después, ha podido dejar atrás. La música, sus proyectos y el regreso a los escenarios se convirtieron durante ese tiempo en una forma de mantener la mirada puesta en lo que vendría después.